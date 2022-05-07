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今午後變天！明起2道梅雨鋒面攜雷雨　劇烈轉涼時間曝

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今天午後雲量增多，中南部近山區部分平地有雷陣雨機率。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今天午後雲量增多，中南部近山區部分平地有雷陣雨機率。明天起第二道梅雨鋒面報到，全台連三天有雷雨機率；週三、四回溫多雲；周五第3道梅雨鋒面南下，屆時氣溫驟降明顯轉涼，要特別注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(7)日白天偏熱；大氣不穩定，各地晴朗午後雲量增多、山區有局部陣雨或雷雨，中南部近山區部分平地受影響，東半部亦有局部陣雨或雷雨的機率。各區平地氣溫：北部19至31度，中部20至33度，南部22至34度，東部21至32度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(7日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣西側有鬆散中高雲移入(左圖)；4：40雷達回波合成圖顯示，東側海面上有零星的降水回波(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

明日、下週一(8、9日)鋒面結構鬆散、但大氣不穩定，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，白天因雲多偶雨、高溫微降，低溫不變；下週二(10日)鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。下週三、四(11、12日)台灣在暖氣團內，氣溫偏高；各地多雲時晴、中部以北偶有有局部短暫降雨的機率。

下週五(13日)「梅雨季」第3道鋒面南下，為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣；氣溫驟降、明顯轉涼；皆應注意！14日鋒面逐漸南移，15、16日再北返，呈現南北徘徊的特徵，為今年梅雨季第1波「滯留鋒」。由於是期末模擬，各國模式並不完全一致，且皆持續調整中；應繼續觀察。

 

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