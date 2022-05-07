學生本土單日+3587！總數超過3.5萬人　22縣市2041所園校停課

▲疫情蔓延，不少學校停課，中原大學今（6日）宣布，5月9日到22日，全校將實施遠距授課防疫演練。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

校園學生確診個案也同樣快速增加，根據教育部今（7日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園再度新增3589人確診，除2例為境外生，其餘3587例都是本土學生，本土生累計確診總數超過3.5萬人，光是國小學生就超過1.2萬人；另因疫情關係，全台22縣市、2041所園校停課，較昨天增加83所園校。

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天3萬1440例，今天來到3萬5027例，單日新增3587例，但比昨天單日新增4184例略少，今天3587例當中，包括大專校院新增982例、高中677例、國中314例、小學生1075例、幼兒園539例，國小連續5天單日新增1千例；境外生部分，今天新增2例個案，都是境外大專生，也讓確診總數來到755例。

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▲今天本土生單日新增3587例，累計總數超過3.5萬人。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓全台學校紛紛宣布停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣等22縣市、2041所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天增加83所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有461所園校採「全校」暫停實體課程，包括幼兒園199所、國小176校、國中 30校、高級中等學校35校、大專校院21校；另有1580所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園452所、國小 627校、國中232校、高級中等學校 193校、大專校院76校。