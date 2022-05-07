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社會 社會焦點 保障人權

勾惡V.S連千毅…長瀨昆妮挺E乳喊話　畫面「這排字」才是重點！

記者陳雕文／綜合報導

YouTube頻道「勾起你心中的惡」（勾惡）日前爆料連千毅發行的NFT「疑似詐騙」，對此，道上長輩或有黑道背景的網紅紛紛跳出來發言，引發軒然大波。面對老闆連千毅被網友攻擊，日文老師長瀨昆妮7日小露E乳事業線喊話，希望大家把焦點放在疫情上，讓網路恢復寧靜。但該喊話影片下方一排字似乎才是最大重點。

▲勾惡宣戰連千毅。（圖／翻攝自連千毅臉書、勾惡IG）

▲勾惡踢爆直播主靠NFT割韭菜的影片，引發軒然大波。（圖／翻攝自連千毅臉書、勾惡IG）

儘管連千毅早在之前就已經說，不再對無關公益的話題做出任何回應，但7日下午突然在其粉絲專頁PO出一段影片，是旗下藝人長瀨昆妮對鏡頭說話，她說，「連董是一個工作非常認真的人，他把工作所得一部分捐出來做愛心公益，愛心公益活動他也持續做8年，接下來每個月我跟連董會有2至3場公益活動，希望有拋磚引玉之效，讓更多網紅和藝人一起參加愛心慈善的公益活動」。

▲▼長瀨昆妮。（圖／連千毅提供）

長瀨昆妮還說，「希望大家不要繼續討論這個話題，讓網路恢復寧靜，把焦點放在疫情上面。台灣加油！不管是有心或是無心針對這件事，我們公司不會再有任何回應，我們會把重心放在愛心公益上面，希望大家給予我們公司支持與鼓勵，謝謝大家」。

看似簡單的「喊話做公益」影片，但下方一排字「此件有心人設局滋事」可能才是長瀨昆妮或連千毅想表達的重點。

▼長瀨昆妮外型出眾身材姣好，身高168公分擁有E級美乳。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼長瀨昆妮。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼長瀨昆妮。（圖／記者陳雕文攝）

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