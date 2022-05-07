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社會 社會焦點 保障人權

高雄命案！醋男亂刀殺了前妻新歡　逃亡後靠這項專業躲一天

▲▼苓雅殺人命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲苓雅分局逮捕涉嫌殺人的何姓男子（右二） 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區林森二路6日發生一起命案，一名吳姓男子（37歲）被發現陳屍在姚姓女友的家中，身上有多處刀傷，警方鎖定姚女的何姓前夫犯案，並在今（7）天下午1時許在鼓山車站的電梯維修空間逮捕何男（34歲），他坦承不滿姚女結交新歡，和吳男大吵才持刀殺了他，警方在訊後依殺人罪嫌移送偵辦。

▲▼苓雅殺人命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方起出犯案的兇刀。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

苓雅分局於111年5月6日12時18分許，接獲民眾報案於苓雅區林森二路某大樓住宅疑似有人自殺案件，苓雅警分局獲報後立即前往，現場發現吳姓男子（74年次）身上多處刀傷，經由消防人員判定已身亡，全案由高雄市政府警察局苓雅警分局、刑警大隊偵四隊及刑事警察局偵八大隊成立專案小組偵辦。

經警方逐一調閱監視器並查訪大樓進出人員，發現姚姓女子前夫何姓犯嫌在上午9時47分進入大樓，並於10時48分離開大樓，警方鎖定何姓犯嫌涉有重嫌。

警方調閱監視器畫面發現，何嫌犯案後騎著機車往北逃亡，後來把機車停在路竹火車站附近，又搭上火車南下，隨後身影消失在鼓山火車站附近，警方鎖定他可能藏身在鼓山車站周邊，經過清查還發現，何嫌原本就有修理電梯的電機專業，經過逐步搜索後，在今天下午1時許，在鼓山車站電梯維修間逮捕何嫌，被捕時他身上還穿著維修人員的反光背心。

躲了一天的何嫌身心俱疲，也帶警方到路竹火車站起出兩把兇刀，何男向警方供稱，他原本就有前妻姚女住處的備用鑰匙，昨天上午他到姚女住處，一進門就看到一名陌生男子，一問才知道是前妻的新歡吳男，兩人起了口角，他順手在屋內廚房拿了兩把廚刀猛刺吳男，最後吳男倒在血泊中，他換了衣服後就離開姚女住處。

苓雅分局偵查隊長陳仁正表示，初步清查，姚女應該不曉得何嫌昨天早上要到家裡，至於當時家中反鎖，是否就是何嫌正在行兇等細節，將會進一步再釐清，全案依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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