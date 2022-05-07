竹縣+788！13鄉鎮市全中　竹北266人最多...職場、校園燒不停　

▲新竹縣7日新增確診788例，13鄉鎮市皆有染疫者，以竹北市266人為最多。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

中央疫情指揮中心公布，7日新竹縣新增788例COVID-19確定病例，年齡分布於0到88歲、位居13鄉鎮市，其中有658人無症狀，佔整體確診人數約83％，並以18至64歲青壯年為主，感染者較大宗為職場、移工宿舍及校園群聚案。

新竹縣政府表示，788例本土個案分布在竹北市266例、竹東鎮108例、湖口鄉185例、新豐鄉89例、新埔鎮20例、關西鎮24例、芎林鄉19例、橫山鄉6例、寶山鄉21例、北埔鄉3例、峨眉鄉7例、尖石鄉34例、五峰鄉6例，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，新竹縣目前居家隔離者為921人、居家照護者為1943人。

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▲新竹縣社區免費篩檢站為每日上午9點至12點於竹北市大安醫院急診室外，每天下午6點至晚上9點，則於竹北市大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外，以及台北榮總新竹分院急診室外服務。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

衛生局說明，確診者年齡12歲以下有98位、65歲以上48位，其餘確診者年齡集中於18至64歲，佔整體比例76％。而確診者年齡有424名男性、364名女性。確診者症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，共有658位、約佔83％為無症狀，其餘多以輕症表現。

新竹縣衛生局調查，此波疫情以職場、移工宿舍、校園群聚為主，在人口密集機構群聚約佔整體確診個案的6成，並延伸至家庭群聚。尖石鄉近日確診個案增加則是因部落有婚宴，或是聚會，造成群聚而確診，衛生局接獲通報後，也立即於職場、學校防疫長、部落村長聯繫，並安排採檢，群聚案均在匡列、掌握中，請民眾放心。

此外，為照顧偏鄉地區居民，北埔、尖石、寶山鄉衛生所今日（7日）開賣快篩試劑，新竹縣亦有11家基層診所加入公費PCR服務行列，民眾若快篩陽性，或自覺有症狀，除了社區篩檢站，亦可向診所預約再前往檢查。

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