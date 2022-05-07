　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹縣+788！13鄉鎮市全中　竹北266人最多...職場、校園燒不停　

▲新竹縣7日新增確診788例，13鄉鎮市皆有染疫者，以竹北市266人為最多。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲新竹縣7日新增確診788例，13鄉鎮市皆有染疫者，以竹北市266人為最多。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

中央疫情指揮中心公布，7日新竹縣新增788例COVID-19確定病例，年齡分布於0到88歲、位居13鄉鎮市，其中有658人無症狀，佔整體確診人數約83％，並以18至64歲青壯年為主，感染者較大宗為職場、移工宿舍及校園群聚案。

新竹縣政府表示，788例本土個案分布在竹北市266例、竹東鎮108例、湖口鄉185例、新豐鄉89例、新埔鎮20例、關西鎮24例、芎林鄉19例、橫山鄉6例、寶山鄉21例、北埔鄉3例、峨眉鄉7例、尖石鄉34例、五峰鄉6例，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，新竹縣目前居家隔離者為921人、居家照護者為1943人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新竹縣社區免費篩檢站為每日上午9點至12點於竹北市大安醫院急診室外，每天下午6點至晚上9點，則於竹北市大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外，以及台北榮總新竹分院急診室外服務。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲新竹縣社區免費篩檢站為每日上午9點至12點於竹北市大安醫院急診室外，每天下午6點至晚上9點，則於竹北市大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外，以及台北榮總新竹分院急診室外服務。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

衛生局說明，確診者年齡12歲以下有98位、65歲以上48位，其餘確診者年齡集中於18至64歲，佔整體比例76％。而確診者年齡有424名男性、364名女性。確診者症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，共有658位、約佔83％為無症狀，其餘多以輕症表現。

新竹縣衛生局調查，此波疫情以職場、移工宿舍、校園群聚為主，在人口密集機構群聚約佔整體確診個案的6成，並延伸至家庭群聚。尖石鄉近日確診個案增加則是因部落有婚宴，或是聚會，造成群聚而確診，衛生局接獲通報後，也立即於職場、學校防疫長、部落村長聯繫，並安排採檢，群聚案均在匡列、掌握中，請民眾放心。

▲▼新竹縣社區免費篩檢站為每日上午9點至12點於竹北市大安醫院急診室外，每天下午6點至晚上9點，則於竹北市大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外，以及台北榮總新竹分院急診室外服務。（圖／記者黃孟珍翻攝）

此外，為照顧偏鄉地區居民，北埔、尖石、寶山鄉衛生所今日（7日）開賣快篩試劑，新竹縣亦有11家基層診所加入公費PCR服務行列，民眾若快篩陽性，或自覺有症狀，除了社區篩檢站，亦可向診所預約再前往檢查。

►貨車國道撞工程車2死...滑手機釀禍　車上5萬快篩劑順利交貨

►背這咖「法棍包」讓妳一秒變超模

ET快訊
快訊／韓影后姜受延逝世！　腦出血昏迷2天救不回
快訊／認社區藏黑數！　陳時中曝：感染後只有一半會被確診
快訊／兒童確診竟「橫紋肌溶解」！　羅一鈞回應
快訊／台中飆破2500例！　盧秀燕宣布開設「兒童得來速」就醫
居隔只匡同住親友！　網揪1關鍵嗆「陳時中自打臉」
陳時中認「重症比例會再增加」！　曝應對措施
今確診死達11人　陳時中有信心：致死率不會像去年那麼高
快訊／確診孕婦「母嬰」雙亡！使用瑞德西韋　初判死因曝
快訊／未來輕症、無症狀得「自己照顧自己」　最新政策曝
快訊／職場有確診「同事免居隔」！　最新指引出爐
快訊／確診解隔放寬！　居家照護7天「無需採檢」直接解隔
快訊／金管會喊話：防疫保單不會賠不到！　呼籲保戶「1件事」
快訊／單日增11死創新高！　40多歲女路倒送醫不治
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輕症在家「7+7」免採解隔明上路！不溯及既往　今確診依然要關10天

醫院量能緊繃！就醫「1詭異現象」　陳時中嘆：設施再多都沒辦法

補「高登缺口」！陳時中證實：加購2千萬劑亞培快篩　進度曝光

快訊／高雄+2124！職場群聚佔2／3　18娛樂場所出現足跡

確診地圖曝「新北破10萬確診」！居隔單僅同住親友「1類人也適用」

世界衛生大會5月底登場！陳時中：將派次長前往「我節骨眼不方便」

快訊／台中飆破2500例　盧秀燕宣布開設「兒童得來速」就醫

停課新制影響台大採全校遠距教學？潘文忠：不衝突、可持續進行

陳時中認「社區藏確診黑數」　2原因曝：感染後只有一半會被確診

竹市+457！37校持續停課停班中　共累積2431例確診

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

瑪莎惡少看守所吃得好　被害母怒：變得白又胖

顧家柴門口癡等爸回來　媽傻眼：還有我陪你啊

選舉造勢里民太熱情！　「激動毛鐵粉」追車歡迎

【Fred吃上癮】愛心早餐第一首選！炭烤豬排總匯三明治

【Fred吃上癮】清冰箱換季料理！麻辣鍋底乾拌滷味

輕症在家「7+7」免採解隔明上路！不溯及既往　今確診依然要關10天

醫院量能緊繃！就醫「1詭異現象」　陳時中嘆：設施再多都沒辦法

補「高登缺口」！陳時中證實：加購2千萬劑亞培快篩　進度曝光

快訊／高雄+2124！職場群聚佔2／3　18娛樂場所出現足跡

確診地圖曝「新北破10萬確診」！居隔單僅同住親友「1類人也適用」

世界衛生大會5月底登場！陳時中：將派次長前往「我節骨眼不方便」

快訊／台中飆破2500例　盧秀燕宣布開設「兒童得來速」就醫

停課新制影響台大採全校遠距教學？潘文忠：不衝突、可持續進行

陳時中認「社區藏確診黑數」　2原因曝：感染後只有一半會被確診

竹市+457！37校持續停課停班中　共累積2431例確診

輕症在家「7+7」免採解隔明上路！不溯及既往　今確診依然要關10天

醫院量能緊繃！就醫「1詭異現象」　陳時中嘆：設施再多都沒辦法

補「高登缺口」！陳時中證實：加購2千萬劑亞培快篩　進度曝光

味全龍下周復賽機會高　中職9日開會定案

快訊／55歲影后姜受延逝世！　腦出血昏迷2天救不回

快訊／高雄+2124！職場群聚佔2／3　18娛樂場所出現足跡

Dara夢幻鞋牆公開，全是搶不到的限量鞋！3招穿搭超有料　回頭率立刻Up　

確診地圖曝「新北破10萬確診」！居隔單僅同住親友「1類人也適用」

兒童確診新冠「橫紋肌溶解」　羅一鈞：病毒感染罕見併發症

世界衛生大會5月底登場！陳時中：將派次長前往「我節骨眼不方便」

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

生活熱門新聞

快訊／今增11死！本土狂飆4萬6377例

新北確診孕婦高燒昏迷！搶救3天今晨逝世　胎兒昨不治　

高雄20歲女確診被旅館趕出！台南街頭攔警車求救

國高中到大學取消全班、全校停課

急診2護理師顧百人！工會宣告台大醫院「失守」

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

她喉嚨痛炸「自費PCR、快篩都陰」　真相哭了

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

「幼兒園裝沒事」害全家染疫！網轟別人孩死不完

指揮中心：5／8起居隔電子圍籬退場

診所可做PCR名單一次看！秒懂防疫新制9大QA

她批陳時中說幹話：我有快篩幹嘛排隊　事影片還原現場

新北確診產婦「母嬰」雙亡！年僅20歲懷孕7個月　打過一劑疫苗

Omicron流感化不見得是好事　醫曝「最恐怖流感」：死亡率21%

更多熱門

相關新聞

八大從業領取快篩剩3581劑　南投縣府將機動發送

八大從業領取快篩剩3581劑　南投縣府將機動發送

為防治新冠肺炎本土疫情所需，中央流行疫情指揮中心指示各縣市政府遵循《歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）場所防疫管理措施指引》，規定全國各地上述特定娛樂場所從業人員，自111年4月1日起至111年4月30日須每週1次快篩，快篩陰性始得營業。

台南大觀音亭暨祀典興濟宮浴佛法會登場

台南大觀音亭暨祀典興濟宮浴佛法會登場

關鍵字：

新竹縣788確診群聚台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

國道往南開！「母親節返鄉潮」他驚呆：怎麼可能

郁方580萬奧迪「二手價68萬」2天內賣掉

跟跳劉畊宏健身操！女粉身材變化網羨炸

快訊／今增11死！本土狂飆4萬6377例

新北確診孕婦高燒昏迷！搶救3天今晨逝世　胎兒昨不治　

高雄20歲女確診被旅館趕出！台南街頭攔警車求救

她頭破竟被護理師脫衣揉胸！醫院付45萬封口費

國高中到大學取消全班、全校停課

她暈船愛上炮友　在「保險套戳洞」遭判6個月

急診2護理師顧百人！工會宣告台大醫院「失守」

19歲妹喜嫁矮個大叔！　新郎1特長秒贏眾普男

賀瓏台上突脫稿遭警告！

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

媽告別式在母親節前夕！陳志強低頭「看最後一面」忍淚

婚後秒變勞碌命3星座女公開！

更多

最夯影音

更多
60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》
休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面