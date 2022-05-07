八大從業人員領取快篩剩3581劑　南投縣衛生局將機動發送

▲中央配送快篩試劑供特定娛樂場所防疫，剩餘3581份試劑由南投縣衛生局統一調配運用（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為防治新冠肺炎本土疫情所需，中央流行疫情指揮中心指示各縣市政府遵循《歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）場所防疫管理措施指引》，規定全國各地上述特定娛樂場所從業人員，自111年4月1日起至111年4月30日須每週1次快篩，快篩陰性始得營業。

南投縣政府指出，經濟部於3月31日配送4700劑亞培家用快篩試劑，供全縣特定娛樂場所從業人員領用，截至4月30日已發放1119劑。

然因防疫指引所訂申請期間己屆滿，且經濟部表示後續已無再提供特定娛樂場所從業人員領用之計畫，故核准將剩餘快篩劑量統一交由南投縣衛生局統籌調度使用。

縣府表示，原獲核配並剩餘的3581劑快篩試劑，縣府建設處已於5月6日下午由專人派送至衛生局，後續將由其統籌、統一調配 ，以因應隨時變化的疫情。

衛生局表示，疫情緊繃，快篩試劑等同戰略物資，由於市場目前一劑難求，這批快篩劑以「移緩濟急」為原則、視狀況調度，包括提供縣內機構、單位、醫療院所、居家隔離、居家照護等緊急需求等。