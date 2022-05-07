苗縣+338！18鄉鎮市僅西湖鄉0確診　竹南110例最多

▲苗栗縣7日新增確診338例，其中以竹南110例為最多。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣7日新增本土確診338人，其中男性179位、女性159 位，年齡分布未滿1歲-83歲。昨6日5個社區PCR篩檢站共採檢522人（82人陽性； 440人陰性），陽性率高達15.7%。衛生局持續委請醫療團隊開設社區PCR常設採檢站，請持快篩陽性者或有症狀者可前往篩檢。

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苗栗縣政府表示，衛生局5月7日於頭份、竹南、苗栗、苑裡啟動設立常設社區篩檢站，為讓快篩陽性民眾能快速看診、衛教並取得藥物，擇2站頭份社區篩檢站及苗栗社區篩檢站試辦，新增綠色通道加值服務，提供民眾快篩陽、有症狀、立取藥、揪安心之貼心服務，針對有症狀的民眾，透過社區篩檢站承做的醫院視訊診療，從醫院之綠色通道透過防疫/發燒門診看病。

▲▼苗縣府也提供縣內學校停班停課狀況。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣長徐耀昌表示，隨著確診個案增加，於家中接受居家照護者已逾千人，確診民眾居家照護期間或居家隔離期間如有身體不適，如輕症時請盡量透過視訊診療尋求醫療或用藥協助，一樣可以獲得醫療團隊照護，有警示症狀才需要急診就醫。然最近疫情轉送人數持續成長中，請民眾先思考其他就醫替代方案（由同住親友接送或自行步行、自駕車前往就醫），將有限的緊急醫療救護資源，保留給急重症患者。

苗縣府也呼籲，遊子回家應留意自身健康狀況，有上呼吸道症狀或接觸疑慮，請先快篩自主防疫，讓家人和自己都安心。個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，以守護自己及家人健康。

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