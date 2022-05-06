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【廣編】肯德基讓媽媽更放心　防疫食光三部曲同祭優惠方案

▲▼肯德基,母親節,防疫食光,零接觸外送,預定快取。（圖／肯德基提供）

▲肯德基零接觸外送服務。

圖、文／肯德基提供

因應防疫關鍵時期，即日起，肯德基「零接觸外送」只要消費滿$350即享免運、「預訂快取」加一元多一件、「快取GO點餐車道」祭出優惠4選1，更因應母親節限時推出「啾愛媽咪歡樂餐」只要$598，肯德基「防疫食光三部曲」整合多元防疫模式與多重優惠。

肯德基「零接觸外送」服務，外送餐點外袋及外盒封口皆使用安心封條封口，降低外送過程人為接觸，即日起至2022/5/23，「零接觸外送」服務只要消費滿$350即享免運，居家大口吃雞便利又安心！

肯德基「預訂快取」服務外帶先下單，到店可節省取餐時間，減少點餐、備餐及取餐等待時間的同時，降低與人接觸的機會。肯德基也祭出「預訂快取」加一元多一件的優惠，即日起至2022/5/23只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐），加一元就能享用小份香酥脆薯或4塊鮮嫩多汁的上校雞塊！

肯德基快取GO點餐車道服務，點餐取餐免下車，方便又安心，只要使用車道間對講機點餐，前往專屬窗口取餐，餐點拿了就GO，凡於快取GO點餐車道消費，還可享有限定優惠4選1。

母親節前夕疫情升溫，肯德基的防疫食光三部曲，讓大家都能在家輕鬆歡聚。「啾愛媽咪歡樂餐」內含：8塊招牌咔啦脆雞、擁有163層酥脆撻皮的香濃原味蛋撻禮盒、酥脆洋蔥圈、超人氣特色地瓜產品雙色轉轉QQ球，及百事可樂1瓶，限定優惠$598，即日起至2022/5/8限時販售，搭配肯德基「零接觸外送」滿$350還可享免運優惠。

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