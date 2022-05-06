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疫情海浪淹廟會女神團！新創化粧品成救命浮木　創辦人跪謝母恩

▲國內知名新起的化妝品品牌創辦人蔡格，在感恩餐會下跪感謝父母 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國內知名新起的化妝品品牌創辦人蔡格，在感恩餐會下跪感謝父母 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國內知名廟會素有「仙女舞團」之稱的Hot Q Girl 日前受到疫情影響，表演收入大不如前，所以團長李千涵看到一家保養品的品牌潛力，所以在疫情期間成功斜槓加入代理，這家化粧品品牌在母親節前夕舉辦感恩晚會，品牌創辦人蔡格還當場下跪擁抱父母，感動一幕讓不少人紅了眼眶。

選擇在感恩溫馨的五月舉辦轉型發表會，這家化妝品品牌創辦人蔡格說，這是獻給母親愛的禮物。她說：「因為自己的父母親是身心障礙者，卻從來沒有讓她感受和別人有什麼不同，生活再拮据，父母親也要憑著自己的力量把最好的留給孩子」。

▲國內知名新起的化妝品品牌創辦人蔡格，在感恩餐會下跪感謝父母 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國內知名新起的化妝品品牌創辦人蔡格，在感恩餐會下跪感謝母親，讓人紅了眼眶        。（圖／記者吳奕靖翻攝）

所以蔡格長大之後，不斷進修努力打造這一款保養品牌，同時在疫情期間面對衝擊，相較其他不少受到衝擊的產業，她的自家品牌不但沒有被擊潰，還幫助了不少單親女性，就連有仙女舞團稱號的Hot Q Girl也因為疫情商演大大減少，團長李千函也透過這個品牌成功斜槓，因此替許多女團員打開職涯布局另一扇窗。

蔡格表示，「即便在台灣，兩性平權不斷進步，但女性多少還是會受制於傳統觀念的束縛，例如單親婦女在職場上的困境和歧視等，女性常常在各種角色之中被用高標準來檢視或貼上標籤」。她在感恩餐會上表示自己在13歲就開始打工賺錢，最多曾身兼五職，一路到現在成為品牌創辦人，她從女性創業者的角度出發，從產品的教育至代理銷售培訓投入大量的資源成本協助女性朋友，蔡格非常強調，目前有1500多位女生一起打拼，團隊共同成長，在人才教育上不遺餘力，就是希望讓女性更有自信、同時善用女性對美容市場的敏銳度提供服務品質。

▲國內知名新起的化妝品品牌創辦人蔡格，在感恩餐會下跪感謝父母 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國內廟會天團在疫情期間，團長（中）靠這款化妝品品牌成功斜槓人生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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