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高雄狼醫性侵2女病患！針灸一半耳邊低語「用嘴讓妳高潮」：水好多

▲中醫，把脈，診療，看診。（圖／視覺中國CFP）

▲林姓中醫趁著針灸時，性侵2名女病患。（示意圖／視覺中國CFP）

記者柯振中／綜合報導

高雄市一名林姓中醫藉著治療的過程，朝2位女病患伸出狼爪，甚至還說「陰道水很多」、「抖動的像高潮」等話語，還想脫褲性侵。高雄高分院審理後撤銷原判決，依據3宗強制性交罪，判林姓醫師7年有期徒刑。

根據判決書內容，林姓醫師在高雄小港某間中醫診所任職，2019年騎車前往受害人小花（化名）的住處，載小花到診所內進行治療，當時小花的右手正在接受針灸，沒想到林男竟不顧反對，先後脫掉小花的上衣、內衣，再進行撫摸、吸吮。

儘管小花不斷以左手反抗，林男依舊不顧意願，甚至還脫下褲子，將小花的手拉來觸碰他的生殖器，還脫去小花的褲子、將手指插入小花的私密處來回抽動，直到後來小花連喊「不要」，林男才幫小花穿上衣褲，再將人載回家。

小花遭到性侵，感到十分崩潰，傳訊息向林姓醫師告知，自己壓力很大，本來一直相信醫者父母心，以為林是真的想幫忙治療受傷的右手，沒想到卻利用信任侵犯她，甚至連去看醫生的勇氣都沒有，導致右手愈來愈萎縮。當時林姓醫師僅回「願不願意來，一起把妳的手治好，重拾往日的驕傲」等話語。

▼林姓中醫不顧2人的反對，在診間性侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市某中醫診所張姓主任於前年11月在冰咖啡中摻入安眠藥給女會計飲用，趁其昏迷後開車載至附近摩鐵性侵得逞，張男為圖脫罪還製造不在場正名，刪掉診所監視器畫面，桃院以其犯後態度惡劣，依強制性交罪判處有期徒刑10年。（示意圖／視覺中國CFP）

小花遭到性侵後一周，前往警局報案，再也沒有踏入該間中醫診所。沒想到林男2020年又對病患小美（化名）伸出狼爪，趁著小美趴在診療床上時，徒手按壓小美的鼠蹊部，再往外陰部撫摸，最後還將手指插入小美的私出。

小美隔了4天再度到診所，告知不需要再治療，林男卻以「需做更完整治療」的理由，再度將人騙進診間，脫去小美的內褲，接著又脫掉自己的褲子，在小美耳邊用氣音說了「我等一下會用嘴巴讓妳高潮」等話語，還想將生殖器插入小美的私處。

對此，林姓醫師則辯稱，確實有脫掉小花的衣物，並撫摸私處，但是有徵得對方的同意，至於小美的部分，是因為按壓鼠蹊部時，小美不斷扭動，「身軀像高潮的樣子」，因此才詢問要不要把手伸入，幫忙刺激私處，得到對方的同意才動手。

高雄地院審理後，不採信林姓醫師的說法，依照3宗強制性交罪，判處10年有期徒刑。案件上訴到高等法院，因為林姓中醫承諾賠償，並與小花、小美達成和解，高雄高分院撤銷原判決，改判7年有期徒刑。

 

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