獨／高雄酒駕男脫逃真相曝！2警泡茶區爽滑手機　上級說謊慘被抓包

▲何嫌落網 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局林園分局在2日發生酒駕自撞的公共危險罪嫌犯，自行解開腳鐐從派出所大門逃離的離譜案件，現在高雄市政府警察局下重手，對當天的值班員警記過1次，備勤員警記過2次，所長吳國志記過1次、林園分局長張泰賓申誡一次，同時2名員警也被依照疏縱人犯罪函送法辦。

這起案件發生在1日晚間接近晚間7點，大寮區永芳路發生一起自撞車禍，大寮分駐所員警到場之後，對肇事的何姓駕駛進行酒測，酒測值1.41毫克超標，依照公共危險罪逮補，並在晚間7點17分逮捕帶入分駐所。

林園分局發出新聞稿對於這件疏縱人犯的過程說明：「何嫌於製作筆錄後上腳鐐至人犯戒護區留置，因夜間不得偵訊，故預定於翌(2)日上午偵訊後移送地檢署偵辦，不過就在2日8時許戒護員警欲如廁離開戒護區，返回時發現人犯趁員警一時不察自行解開腳鐐由派出所前門徒步逃逸。」

▲林園分局公佈酒測影像。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由於落跑案件讓警方顏面無光，除了林園分局上下出動查緝外，還動員偵辦重大案件的市刑大幫忙找人，在歷經33個小時，3日下午終於找到何嫌。

高雄市政府警察局對此列專案調查，不過發現林園分局有對外說謊，因為發現值班人員沒有坐在值班台，跑到辦公區使用電腦回覆交辦案件，背對人犯。同時備勤人員沒有確實待在人犯戒護區看守人犯，而是跑到泡茶區滑手機，沒有盡到戒護人犯責任，另外所長監督管理不週，早上8點發生，為了補救疏失，延遲5個小時左應才報告分局長，違反報告紀律。同時分局長張泰賓監督管理不週，跟所長一樣，也有違反報告紀律，他也延遲2個小時向上通報。