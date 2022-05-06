　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄酒駕男脫逃真相曝！2警泡茶區爽滑手機　上級說謊慘被抓包

▲▼何嫌落網 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲何嫌落網 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局林園分局在2日發生酒駕自撞的公共危險罪嫌犯，自行解開腳鐐從派出所大門逃離的離譜案件，現在高雄市政府警察局下重手，對當天的值班員警記過1次，備勤員警記過2次，所長吳國志記過1次、林園分局長張泰賓申誡一次，同時2名員警也被依照疏縱人犯罪函送法辦。

這起案件發生在1日晚間接近晚間7點，大寮區永芳路發生一起自撞車禍，大寮分駐所員警到場之後，對肇事的何姓駕駛進行酒測，酒測值1.41毫克超標，依照公共危險罪逮補，並在晚間7點17分逮捕帶入分駐所。

林園分局發出新聞稿對於這件疏縱人犯的過程說明：「何嫌於製作筆錄後上腳鐐至人犯戒護區留置，因夜間不得偵訊，故預定於翌(2)日上午偵訊後移送地檢署偵辦，不過就在2日8時許戒護員警欲如廁離開戒護區，返回時發現人犯趁員警一時不察自行解開腳鐐由派出所前門徒步逃逸。」

▲▼林園分局公佈酒測影像。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲林園分局公佈酒測影像。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由於落跑案件讓警方顏面無光，除了林園分局上下出動查緝外，還動員偵辦重大案件的市刑大幫忙找人，在歷經33個小時，3日下午終於找到何嫌。

高雄市政府警察局對此列專案調查，不過發現林園分局有對外說謊，因為發現值班人員沒有坐在值班台，跑到辦公區使用電腦回覆交辦案件，背對人犯。同時備勤人員沒有確實待在人犯戒護區看守人犯，而是跑到泡茶區滑手機，沒有盡到戒護人犯責任，另外所長監督管理不週，早上8點發生，為了補救疏失，延遲5個小時左應才報告分局長，違反報告紀律。同時分局長張泰賓監督管理不週，跟所長一樣，也有違反報告紀律，他也延遲2個小時向上通報。

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

ET快訊
陳時中「我有快篩幹嘛排隊？」　她怒：盡會幹話帝
網紅怒揭「勾惡雙標自打臉」黑歷史！　酸爆：戴著面具的黃安
新北師隱瞞確診！跑去打麻將散播病毒　教育局證實身分
台灣、中國防疫政策比一比　外媒：台灣找到了替代方案
快訊／總統府增3人確診！2員工1駕駛
確診勞工可領勞保給付！一表速懂怎算　失能最高拿近275萬
驚傳新北國小老師隱匿染疫爽打麻將　衛生局回應了
快訊／學生確診總數首破3萬！22縣市1958所園校停課
醫護怒吼保險業「別要求確診者開診斷書」　金管會說話了
探索卡地亞名人ICON魅力　互動遊戲藏驚喜
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／高雄酒駕男脫逃真相曝！2警泡茶區爽滑手機　上級說謊慘被抓包

貨車司機當街狂槌白髮老翁畫面曝　猛揮15拳辯：他逼車又先打人

男喊「我不行了」身中多刀慘死　女友：以為在重訓...與前夫涉重嫌

國三2死重大車禍！大貨車載「5萬劑快篩劑」　猛追撞路肩2工程車

獨／台灣精品代購團義大利遭破窗洗劫　一整車愛瑪仕、香奈兒全沒

獨／花蓮某分局多名中高階警官確診　知情人士驚爆：和八大有關

E級4寶媽控連千毅詐騙！隊友視線歪了樓　網：「溝」起心中的惡

桃園男衝高雄會女友！5小時後身中多刀慘死　警懷疑兇手就是她

興中街惡火奪6命　養羊男、包租婆起訴移審法院...繼續羈押

想靠「％％」挽回舊愛！狂男亮按摩棒讓她開心　一個動作慘了

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

等紅燈後座女友大熱唱　男友尷尬扶額想找洞鑽

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

獨／高雄酒駕男脫逃真相曝！2警泡茶區爽滑手機　上級說謊慘被抓包

貨車司機當街狂槌白髮老翁畫面曝　猛揮15拳辯：他逼車又先打人

男喊「我不行了」身中多刀慘死　女友：以為在重訓...與前夫涉重嫌

國三2死重大車禍！大貨車載「5萬劑快篩劑」　猛追撞路肩2工程車

獨／台灣精品代購團義大利遭破窗洗劫　一整車愛瑪仕、香奈兒全沒

獨／花蓮某分局多名中高階警官確診　知情人士驚爆：和八大有關

E級4寶媽控連千毅詐騙！隊友視線歪了樓　網：「溝」起心中的惡

桃園男衝高雄會女友！5小時後身中多刀慘死　警懷疑兇手就是她

興中街惡火奪6命　養羊男、包租婆起訴移審法院...繼續羈押

想靠「％％」挽回舊愛！狂男亮按摩棒讓她開心　一個動作慘了

Honda「7／8人座進口MPV」完售下架、台灣本田官網只剩這2款車

陳時中「我有快篩幹嘛排隊？」　王鴻薇：盡會幹話帝

爆炸哭戲！王樂妍訣別命危老公　感情太濃哭到泣不成聲

百想／她擊敗《魷魚遊戲》鄭好娟奪新人女子獎　喊到名字時愣住了

獅隊洋砲羅薩拉傷還不能跑　柯瑞繼續「補牛棚洞」

過敏兒注意！營養師曝「遠離過敏」的5個好習慣，現在做不算晚

台灣虎航今年首季虧7.26億元　但估會是疫情解封後復甦最快的航空公司

牛棚練投照穿正式球衣　郭俊麟透露原因

新北國小師遭爆隱瞞確診！跑去打麻將害牌咖染疫　教育局證實身分

獨／高雄酒駕男脫逃真相曝！2警泡茶區爽滑手機　上級說謊慘被抓包

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

「高登」公司空無一人現場曝光

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

即／高雄米糕老店貨梯夾死女送貨員！意外原因曝

正妹醒來發現棉條消失　驚覺遭好友亂來崩潰

高登董事劉緯澤親上火線：虧錢也想救台灣

快訊／炸彈恐嚇信又來了！桃機、101將爆炸

即／新北80多歲婦病逝家中　曾跑3醫院全爆滿

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

惡少砸錢請8律師＋秒籌200萬阻房產扣押

台南阿伯脫口罩逛夜市　遭廟公暴揍3分鐘

即／國三138K大貨車猛撞工程車釀1死　南下全線封閉

即／鹿希派緩起訴　持有大麻「驗尿陰性」

更多熱門

相關新聞

男身中多刀慘死！　女友前夫涉重嫌

男身中多刀慘死！　女友前夫涉重嫌

高雄市苓雅區林森二路6日發生一起命案，警方獲報指一名男子在屋內身亡，抵達現場後，發現死者身上有明顯刀傷，目前偵查隊已經派人前往鑑識，全案朝他殺方向偵辦緝兇，而當初報案的女友供詞也有多處疑點，目前警方正在進行偵訊，不排除涉案可能，而女子的前夫因為涉嫌重大，也被警方鎖定調查。

議員造謠「高雄官員免費快篩」　陳其邁怒：別做缺德事

議員造謠「高雄官員免費快篩」　陳其邁怒：別做缺德事

桃園男衝高雄會女友中刀慘死　警懷疑兇手就是她

桃園男衝高雄會女友中刀慘死　警懷疑兇手就是她

收到確診通知！陳其邁拜託「先做2件事」

收到確診通知！陳其邁拜託「先做2件事」

情侶相約驗性病　醫驚「妹妹菜園茂盛」他秒喊切

情侶相約驗性病　醫驚「妹妹菜園茂盛」他秒喊切

關鍵字：

高雄林園大寮分駐所酒駕人犯逃脫

讀者迴響

熱門新聞

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

快訊／暴增10死！今本土狂飆3萬6168例、境外增45例

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

即／台中+1890　10大足跡熱點：旱溪夜市、逢甲夜市

前台大醫估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

王世堅砲轟陳時中！　沒超前部署

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面