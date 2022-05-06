快訊／柯文哲估北市確診數洪峰在16到23日間：看起來還可以應付

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市長柯文哲6日主持防疫記者會時表示，預估台北市案例最多的洪峰會在5月16日到23日之間，明天會找北市大型醫院的院長來討論防疫專責病床的擴張，「目前看起來是還可以應付」，謝謝每間醫院都有按照我們呼籲加嚴住院標準，因此住院人數沒有上升太多。

柯文哲表示，今天下午有開一場公衛顧問的會議，明天會召集全台北市大醫院的院長開會，過去10天台北市確診人數一直在上升，但住院人數沒有等比例上升，謝謝各醫院有按照我的呼籲，現在比較嚴格住院的適應症，以前是70歲以上全部住院，現在原則上是這樣，需要用氧氣的、高風險的才需要住院，不希望輕症把醫院及垮。

柯文哲說，按照公衛專家討論，「台北市案例最多在5月16日到23日，過那個峰後才會降下去」，不過如果病歷繼續增加的話，病例增加到一定程度我們會黑掉，PCR量能測不出來，從數學模型估計，台北市確診人數高峰在5月16日到23日。

柯文哲說，明天會把各醫院的院長找來討論，到底醫院的病床數要為了新冠肺炎擴張到什麼程度，如果準備不夠，到時候沒辦法住院；如果事先準備太多，沒人住院又是浪費，因此必須大家有個共識，明天下午專家會議跟醫院院長做專業討論。

柯文哲說，「目前看起來是還可以應付」，謝謝每間醫院都有按照我們呼籲加嚴住院標準，因此住院人數沒有上升太多。柯說，希望防疫急門診可以有效把輕症在醫院外面處理掉，另外，這禮拜會繼續擴張專責旅館，住院病人若狀況好一點就下轉。