不是人人都如大S！84歲翁接到10年前舊愛電話 結局讓他心碎

▲員警向老翁解釋詐騙集團手法。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

藝人大S接獲20年前舊情人電話重燃愛火的故事閃瞎眾人，但現實世界可能不是這麼美好。高雄左營區一名老翁日前也接獲10年前舊情人的電話，對他噓寒問暖，讓他有了重新戀愛的感覺，這位「舊情人」最近表示生活拮据，希望向老翁借50萬元，老翁二話不說往銀行衝，希望金援「舊情人」，但卻被銀行員發現有異，通知警方到場，一問之下揭穿「舊情人」原來是詐騙集團，讓老翁美夢幻滅。

左營警分局新莊派出所3日中午12時許接獲銀行行員通報，疑似有老翁遭詐騙情事，所長郭智浩、警員薛莞蓉及警員陳俊銘立刻趕到銀行。

經了解，這名疑似遭到詐騙的黃姓老翁（84歲）向女行員表示，近日與10幾年前的愛人重新連絡，愛人雖避不見面卻會打電話找他聊天，而愛人近日說生活困難急需要50萬元，讓著急的黃翁趕緊跑去銀行準備匯款給對方。

由於金額龐大且黃翁年事已高，女行員想起警方多次至銀行宣導的詐騙案類，研判老翁疑似遇到詐騙集團假冒黃翁友人騙取信任，於是報警請警方到場了解。

所長郭智浩在現場查看老翁手機，發現對方使用女性照片，常與他通話噓寒問暖卻避不見面，是詐騙集團常見手法之一，經所長郭智浩多番勸阻才讓黃翁相信LINE裡面的不是愛人，保住50萬元的退休金。

左營分局分局長陳文耀表示，詐騙集團利用長者跟親友聯繫少及寂寞的弱點，開始延伸出各種交友詐騙，不論是愛情或友情都是以感情為基礎，只要受害者上鉤，最後都變成借錢或假投資；平時應多關心家中老人，避免其落入詐騙集團的圈套，如有疑問可直接撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，避免受騙。