　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不是人人都如大S！84歲翁接到10年前舊愛電話 結局讓他心碎

▲▼左營詐騙 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲員警向老翁解釋詐騙集團手法。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

藝人大S接獲20年前舊情人電話重燃愛火的故事閃瞎眾人，但現實世界可能不是這麼美好。高雄左營區一名老翁日前也接獲10年前舊情人的電話，對他噓寒問暖，讓他有了重新戀愛的感覺，這位「舊情人」最近表示生活拮据，希望向老翁借50萬元，老翁二話不說往銀行衝，希望金援「舊情人」，但卻被銀行員發現有異，通知警方到場，一問之下揭穿「舊情人」原來是詐騙集團，讓老翁美夢幻滅。

左營警分局新莊派出所3日中午12時許接獲銀行行員通報，疑似有老翁遭詐騙情事，所長郭智浩、警員薛莞蓉及警員陳俊銘立刻趕到銀行。

經了解，這名疑似遭到詐騙的黃姓老翁（84歲）向女行員表示，近日與10幾年前的愛人重新連絡，愛人雖避不見面卻會打電話找他聊天，而愛人近日說生活困難急需要50萬元，讓著急的黃翁趕緊跑去銀行準備匯款給對方。
由於金額龐大且黃翁年事已高，女行員想起警方多次至銀行宣導的詐騙案類，研判老翁疑似遇到詐騙集團假冒黃翁友人騙取信任，於是報警請警方到場了解。

所長郭智浩在現場查看老翁手機，發現對方使用女性照片，常與他通話噓寒問暖卻避不見面，是詐騙集團常見手法之一，經所長郭智浩多番勸阻才讓黃翁相信LINE裡面的不是愛人，保住50萬元的退休金。

左營分局分局長陳文耀表示，詐騙集團利用長者跟親友聯繫少及寂寞的弱點，開始延伸出各種交友詐騙，不論是愛情或友情都是以感情為基礎，只要受害者上鉤，最後都變成借錢或假投資；平時應多關心家中老人，避免其落入詐騙集團的圈套，如有疑問可直接撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，避免受騙。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
確診「居家照護」可領勞保傷病給付！　最高5343元
快訊／《急急復雞雞》男星猝逝家中！　享壽66歲
快訊／日本自民黨青年局見蔡英文　多名成員確診
快訊／衛福部估「5月11日」確診上看10萬！　最新預測曝光
快訊／輝瑞兒童疫苗來了！陳時中：77萬劑5／12抵台、5／2
確診者叫119！急診才說無症狀「想快領保險金」　醫怒炸
露毛泰貴妃被打入冷宮！　獨留德國淪怨婦
柯文哲：全台將進入「黑暗時期」！　再過3天確診數字不準了
快訊／今估本土破3萬！　陳時中14:00說明
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

色姨丈摸全身！國一女崩潰「大熱天蓋被子遮羞」　母怒求償百萬

無照整復師出怪招「除晦氣」　摸胸「正面雙貼10分鐘」下場出爐

無良掉落物再現台61！土石毀路驚悚畫面曝　一車爆胎險沒命

新北3男到雲林鄉下種大麻　上網買裝備露餡...已狠撈640萬

網傳疫情失控「殯儀館連夜燒不停」！恐怖照片真相曝...別再傳了

清潔隊垃圾車大迴轉未減速致同事摔車　司機判刑定讞

下午5點到期！開挖知本海岸2公噸黃金　他想完成父親遺願屢遭阻擋

昏睡醒來「撈不到線」！正妹發現棉條消失　驚覺遭好友亂來崩潰

不是人人都如大S！84歲翁接到10年前舊愛電話 結局讓他心碎

6歲童模仿性愛動作...「大哥哥」對他做過　父母怒告結局逆轉

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

色姨丈摸全身！國一女崩潰「大熱天蓋被子遮羞」　母怒求償百萬

無照整復師出怪招「除晦氣」　摸胸「正面雙貼10分鐘」下場出爐

無良掉落物再現台61！土石毀路驚悚畫面曝　一車爆胎險沒命

新北3男到雲林鄉下種大麻　上網買裝備露餡...已狠撈640萬

網傳疫情失控「殯儀館連夜燒不停」！恐怖照片真相曝...別再傳了

清潔隊垃圾車大迴轉未減速致同事摔車　司機判刑定讞

下午5點到期！開挖知本海岸2公噸黃金　他想完成父親遺願屢遭阻擋

昏睡醒來「撈不到線」！正妹發現棉條消失　驚覺遭好友亂來崩潰

不是人人都如大S！84歲翁接到10年前舊愛電話 結局讓他心碎

6歲童模仿性愛動作...「大哥哥」對他做過　父母怒告結局逆轉

快訊／何志偉批教召員染疫遭軍方「丟包」　邱國正竟當場拍桌回嗆

LINE悄「解鎖新功能」台北人限定！網見回饋太狂：點數好多

今迎立夏！　古人在這天「吃狗、秤體重」　

大量港人湧入星國定居！　第一季房租飆升4.2％

全球20國「兒童不明肝炎」增至300例　WHO：不會造成大流行

女友媽怕丟臉「害一家染疫」　他也中鏢：老人不改變遲早全台確診

水獺「玩火」緊咬2倍大鱷魚尾巴　苦主痛到尖叫他看傻眼

北市師生確診今將破5千　蔡炳坤盼國中會考開放居隔居檢考生應考

周末要喝爆！手搖飲「3大人氣飲料第2杯半價」只有2天

色姨丈摸全身！國一女崩潰「大熱天蓋被子遮羞」　母怒求償百萬

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

社會熱門新聞

她結婚又離婚30次淪街友　嫁5老公3個還在關

李敖之女被罵「懶蔓」　求償20萬結局曝

網紅開箱「指尖快篩」爆違法　賣逾23萬組

即／板橋2機車相撞！熊貓外送員噴飛撞變電箱命危

宅配員每天工作12小時猝死　公司判賠353萬

保險業務涉詐上億　自創終身壽險6年還本

智障兒「亂拳打死7旬父」　鄰長上門驚見逆倫慘案

勾惡將「一個人」南下　桃園警急派大批警力戒備

即／台中女墜卡5樓陽台　臟器外露死亡

毒父虐嬰只因「長得像岳父」　岳母發聲了

登山隊8人分散5處又失溫斷糧　警消救回6人

台中1歲男嬰疑被性侵　父自責：送兒子進地獄

即／台中女大生墜樓　手腳骨折送加護病房

喝到爛醉還開車！　北市男酒駕撞爛9汽機車

更多熱門

相關新聞

獨／通緝犯持藍波刀拒捕亂揮　高雄警遭劃傷

獨／通緝犯持藍波刀拒捕亂揮　高雄警遭劃傷

高雄市前鎮分局員警跨轄來到旗津抓人，沒想到王姓通緝犯竟然拿藍波刀與4名員警對峙，過程中還拿刀刺向一名員警，還好員警及時閃開，不過他的左手臂仍遭劃傷，同仁見狀趕緊上前壓制嫌犯，王男被壓制在地時，還一直喊「我不是故意的」。

高雄賓士300哥初四了　警局前醉撞分隔島

高雄賓士300哥初四了　警局前醉撞分隔島

高雄攤販質疑足跡錯誤：還要不要人活

高雄攤販質疑足跡錯誤：還要不要人活

北投翁急匯130萬代操股票　警一動作阻詐

北投翁急匯130萬代操股票　警一動作阻詐

詐團設點躲派出所樓上　運彩精準「賽事分析」全是P圖

詐團設點躲派出所樓上　運彩精準「賽事分析」全是P圖

關鍵字：

大Ｓ老翁10年前愛人Call Me結局高雄左營舊情人詐騙銀行匯款阻詐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

莉婭懷孕3月「好想跟你上床」4願望調情謝和弦！

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

余秉諺解隔離玩車震！

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

快篩1條線「睡醒變2條」嚇瘋！醫嘆：我也是　8個字解答了

知本埋2噸黃金　尋寶人再次開挖

男友每天早上準時傳3字　她拆穿「外掛」真相

勾惡最新聲明！將動身南下單獨赴約

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面