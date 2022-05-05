「類XX」始祖找到了！台灣搜房8年前大賣「類投資」　吸金數億判賠

▲台灣搜房網首頁。（圖／翻攝台灣搜房網）

記者黃哲民／台北報導

近期國內常出現「類XX」的用詞，有些創意令人傻眼，台灣搜房公司2014年推出「類不動產證券化產品」，標榜投資英國連鎖飯店保證每年淨獲利可達11%，卻讓3名拿不回本金的投資人氣炸、提告索賠，台灣搜房辯稱廣告內容屬於「可容許的吹噓」，否認行騙，台北地院審理認為台灣搜房違法吸金，判應賠3名投資人各9萬餘元英鎊，折合台幣各約350萬元，可上訴。

本案源於台灣搜房2014年間舉辦「不動產說明會」，自稱股票在美國紐約證交所上市、市值達台幣900億元，並以推銷無風險投資英國不動產名義，招徠投資人購買「類不動產證券化產品」，得以台幣400萬元起，投資英國曼徹斯特宜必斯（IBIS）連鎖飯店。

台灣搜房宣稱這項投資案「保證每年8%淨投報率」、「3年後由開發商加9%買回」、「等於前3年每年平均淨回報率11%」，且「交易買賣全程律師參與，房款匯入履保帳戶，確保交易安全」。

本案3名投資人在2014年8月到10月，各將9萬餘元英鎊投資款，匯到台灣搜房提供的帳戶，2017年到期要求依約買回，卻被台灣搜房以全部投資人到期一併處理為由拖延，2018年初他們才知當年簽約不久，英國開發商就解散清算，台灣搜房不但隱瞞，還騙他們簽字一份更換物業管理公司的英文文件。

▲台灣搜房創辦人楊建傑。（圖／台灣搜房網提供）

3名投資人指稱，台灣搜房負責人楊建傑與兼任總營運中心執行長的董事廖秀敏，因涉以投資歐洲不動產為口號吸金詐騙數億元，2018年被檢調搜索約談，2020年被依違反《銀行法》等罪嫌起訴，至今仍在一審審理，使得他們拿不回當初交付的投資款，所以提告要求台灣搜房與楊、廖2人還錢。

台灣搜房否認詐騙與吸金，辯稱僅「居間」仲介投資人和英國開發商簽約，從中收取2%服務費各1800元英鎊，沒經手雙方買賣價金，雖然隱瞞原本的開發商解散一事，但台灣搜房代替全體投資人談判重新議約，反而降低投資人無法獲利的風險。

台灣搜房宣稱檢方的起訴是誤會，這件投資模式是英國常見的「售後租回交易」，不是騙局，至於招徠投資時所稱「高獲利、低風險、保證獲利、保證還本」等語，都「沒逾越可容許的吹噓」，也沒以不存在的標的欺騙投資人，不是詐欺。

法官審理認為，台灣搜房不是政府核准的銀行業，卻號稱投資案每年平均淨回報率11%，顯然高於國內合法金融機構一年期存利率甚多，已構成《銀行法》禁止的吸金行為，且造成3名投資人損失，應負賠償責任。

至於台灣搜房抗辯若須賠償，應扣除3名投資人已領取的租金獲利，法官指台灣搜房無法舉證自身確實有支付這些租金獲利給3名投資人，就不能依法主張損益相抵，據此判台灣搜房和楊建傑、廖秀敏應連帶歸還3名投資人各9萬餘元英鎊，折合台幣各約350萬元，另加計提告2年來以年利率5%計算的利息，可上訴。