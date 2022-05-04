狂徒北檢前1日2鬥濺血　檢察官怒：從嚴從速偵辦「必嚴懲不貸」

▲許男3日中午因債務問題在北檢大門遇襲後，被警方攔下排解，沒想到晚上又找人埋伏北檢砍殺對方。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署大門昨晚驚傳有人遭砍！許姓男子和吳姓女子下午為了債務問題開完庭後，直接在北檢前馬路上打起群架，警方到場排解，將9人移送北檢追究妨害秩序罪責，沒想到檢察官晚上陸續將被告請回，許男友人竟埋伏北檢外，持西瓜刀猛砍吳女人馬，林姓男子身中3刀，送醫無礙，北檢已依殺人未遂罪發出拘票，並措辭強烈聲明「必嚴懲不貸」。

北檢表示，有關昨（3）日深夜在司法新廈大門發生暴力犯罪行為，台北地檢署必嚴懲不貸：昨（3）日深夜在司法新廈大門外，公然發生暴力犯罪行為，台北地檢署於事發後立即分案，並指揮臺北市政府警察局中正第一分局組成專案小組，必從嚴從速偵辦，以維法紀，絕不容許挑釁公權力之暴力行為。

▲北檢大門口驚傳砍人濺血事件後，法警和保全用紅龍柱圍起現場並清洗血跡。（資料照／記者游宗樺攝）

據了解，這起公然在地檢署大門一日兩鬥的糾紛，起因於許姓男子疑似積欠無姓女子800多萬元，北檢3日上午開庭傳喚許男到案，庭訊結束後，許男約在下午12點半左右，和朋友在北檢門口裕到吳女帶人討債，雙方一言不合竟赤手空拳打了起來，從北檢大門打到博愛路對面停車格，警方獲報到場，將雙方隔開後帶回偵訊。

晚間轄區警方獲報到場，依妨害秩序聚眾鬥毆等罪嫌將雙方9人移送北檢偵辦，晚間檢察官依序諭令被告請回，案都限制住居，沒想到許男友人開完庭沒離開，反而是埋伏在北檢門口，見到許女人馬步出大門一擁而上，其中2人持西瓜刀，朝來不及躲開的林男猛砍，林右手腳和肚子共中3刀，暫無生命危險，兇嫌則分承車輛逃逸，檢察官已簽約拘票，全力追查這批膽大包天的殺人未遂嫌犯。