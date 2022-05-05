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桃園購4萬支59元快篩用到哪？藍議員質詢火力猛...市府給答案

▲桃園購4萬支59元快篩。（圖／翻攝舒翠玲臉書）

▲市議員舒翠玲(左）質詢秘書處長顏子傑，桃園購4萬支59元快篩情事。（圖／翻攝市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

快篩實名制日前上路，連日來各地藥局出現民眾大排長龍買快篩試劑景象，引發小市民怨聲載道！國民黨桃園市議員舒翠玲今日於臉書PO出影片，內容為其日前於市議會質詢市府秘書處，以每支59元的價格採購了4萬劑快篩試劑情形，對於秘書處不過200名員工，舒翠玲說，4萬劑可讓200員工天天篩6個月，老百姓只能排隊買…

▲桃園購4萬支59元快篩。（圖／翻攝舒翠玲臉書）

▲舒翠玲臉書PO出桃園購4萬支59元快篩質詢影片。（圖／翻攝舒翠玲臉書）

舒翠玲PO出質詢影片，立即引發熱議網友紛紛留言：「總算看到一位戰力滿滿，為百姓看緊荷包，為民喉舌的好議員！」、「愈聽愈生氣，排隊還買不到，明天要上班了，請假不知道能不能買到」、「下午在寒風中排了2個鐘頭…」、「排隊都買不到，竟然可以囤貨啊！」、「快篩劑有使用期限，買如此多囤貨，若是過期就浪費啊！」、「老百姓寒風細雨中在馬路上排隊等快篩；小孩發燒了買不到快篩～～大家人心惶惶，真的好辛苦！好可憐！」…

▲桃園購4萬支59元快篩。（圖／翻攝舒翠玲臉書）

▲各地藥局出現民眾大排長龍買快篩試劑。（圖／記者楊淑媛攝）

據了解，桃園市議會定期大會於5月2日進行秘書處工作報告，藍營市議員詹江村首先詢問秘書處，是否準備足夠快篩試劑供同仁使用？秘書處長顏子傑回答，今年1月經共同契約供應，以每劑59元價格購入，目前仍有超過4萬組。

此話一出，讓在詹江村之後質詢的市議員舒翠玲怒批，一般民眾買快篩要花100元，政府靠共同契約一劑卻只要59元，中間41元到底誰賺走了？「老百姓命就比較賤嗎？排數個小時都買不到，為什麼這麼多快篩不先給學生？太離譜了！」市議員謝美英也希望市府能盤點庫存並釋出給民眾，以解燃眉之急。

市府表示，這批快篩試劑是在今年1月、政府全面徵收前，透過共同供應契約協助衛生局採購，當時有2種快篩試劑，價格分別為59元、95元，經評估後，購買59元的快篩試劑，由於最近因衛生局有緊急使用需求，已陸續提供衛生局使用。

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