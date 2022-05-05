再2縣市破萬！本土狂炸20萬例「確診地圖曝光」　這10區被列高風險

▲今年已累計破20萬例。（圖／翻攝自疾管署）

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增3萬035例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的1萬122例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均大於7200例，針對此波疫情，衛福部也列出10個疫情高風險縣市，除了原本的8個縣市外，新增台南市、新竹縣2縣市。

今日新增3萬035例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為新北市1萬122例、台北市6422例、桃園市4872例、台中市1776例、高雄市1136例、基隆市924例、台南市847例、宜蘭縣675例、花蓮縣625例、新竹縣570例、屏東縣460例、彰化縣382例、雲林縣246例、苗栗縣204例、新竹市194例、台東縣152例、南投縣151例、嘉義縣121例、嘉義市93例、澎湖縣35例、金門縣22例、連江縣6例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，共有5縣市（紅字）的累計確診數大於1萬例、1縣市（藍字）小於100例。

深咖啡色縣市（6685～74839例）有6：

基隆市10171例

台北市42260例

新北市74839例

桃園市32553例

台中市10137例

高雄市7260例



次深褐色（2290～6684例）有5：



新竹縣3107例

台南市4195例

屏東縣2452例

宜蘭縣4275例

花蓮縣4957例

橘色縣市（844～2289人）有5：



新竹市1539例

苗栗縣1193例

彰化縣2126例

雲林縣1683例

台東縣1027例

淡橙色縣市７（66～843人）有5：

南投縣782例

嘉義市527例

嘉義縣755例

金門縣128例

澎湖縣137例

淡黃色縣市（0～65人）有1：

連江縣65例

今年1月1日至今已累計20萬6123例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計7萬4839例。

衛福部今表示，目前共有10縣市列高風險區，包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣。

此外，指揮中心也修訂了「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用快篩檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確診。