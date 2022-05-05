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基隆+924！25歲以上增163人染疫　3079人居隔15校停課

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心5日公布國內本土病例新增3萬0035例，其中基隆新增924例。對此，基隆市長林右昌表示，在這924例中，男女比例（男性463人、女性461人）；年齡別以25-34歲最高，有163人占比18%，其次是35-44歲，有160人占比約17%，另外75歲以上的長者有38人，65-74歲有82人，6歲以下有57人。

林右昌指出，本市居家隔離人數3079人，較昨天增加435人，自主健康管理為29人，較昨天增加3人；全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢710人，今天早上共計篩檢401人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢10萬4707人次。至於本市快篩陽性的專線，昨天有312通；今天上午有98通。

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▲0505基隆確診相關資料。（圖／基隆市政府提供）

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有191床，目前已收治96床，還有93個空床數，空床率48.7%。其中各醫院收治情形分別是基隆長庚：重症9名、中症2名、輕症45名；部立基隆：中症4名、輕症27名；三總分院：輕症9名。

林右昌說，全市校園停課的部分，全校停課的有高中職1校、小學3校和幼兒園8間；預防性停課的有高中職1校、國中1校，以及國小1校；部分停班的學校包括高中職9校、國中10校、國小25校以及23間幼兒園，共計165班；另外，本市推動之「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日已累計評估4921人，利用快速通道的有2601人，有4308人完成健康條件審核，符合資格已派案3133人，另有1175人不符合資格。

▲0505基隆確診相關資料。（圖／基隆市政府提供）

▲0505基隆確診相關資料。（圖／基隆市政府提供）

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