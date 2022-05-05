LIVE／估今日本土破3萬例　陳時中最新說明

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中央流行疫情指揮中心14:00將召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。昨日本土確診已達2.8萬，而根據衛福部先前的報告，確診數5月5日高推估3.7萬例。另外，國內染疫輕症者以居家照護為主，指揮中心今起陸續配送口服抗病毒藥到全台57家藥局。

昨日新增的本土病例來到2萬8420例，再創歷史新高，全台22縣市都有個案，且6縣市個案破千，當中新北市破萬例，確診數1萬151例。而根據衛福部4/28在行政院會的報告，本土確診來到5月5日高推估是3.7萬例。衛福部今日再公布，推估5月11日單日確診範圍落在5萬4124例至10萬2743例之間，最高機率則為7萬5244例。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



根據指揮中心統計，目前全台共有5萬2493人在居家照護，輝瑞口服藥已使用887人份、還剩約34.9萬份，默沙東口服藥使用378人份、還剩約4600份，這週會針對應變醫院、居家照護完成布點。

醫療應變組副組長羅一鈞昨表示，今起會陸續將口服藥物配送到各縣市57家核心藥局，可支援送藥到宅，但強調民眾、居家醫療團隊要啟動遠距醫療相關照護與諮詢流程，今天會進行說明。

另外，陳時中上午出席立院衛環委員會時透露，首批BNT兒童疫苗77.76萬劑將於5/12日抵台，5/20之前可望開打，將展開第二波家長意願調查。