殘酷錄音檔曝光！俄軍吹噓肢解烏克蘭人變態事蹟　媽大讚：我也愛

▲俄軍打電話向媽媽吹噓他的變態事蹟。(圖/翻攝自Twitter/Sergej Sumlenny)

記者李振慧/綜合報導

烏克蘭當局近來公開攔截到的一通電話內容,一名俄羅斯士兵和媽媽通話時,竟然大聊他們是如何刑虐烏克蘭人,包含把鐵絲塞入囚犯肛門或是切掉手指、生殖器,而更令人吃驚的是,他的母親聽到這些殘酷內容不但不反感,還大表支持。

錄音中可聽到,名叫康斯坦丁(Konstanin)的俄軍告訴母親塔季揚娜(Tatyana),俄羅斯軍隊是如何折磨烏克蘭平民,包含會故意打斷他們腿,讓他們無法逃脫,「我們在刑訊室等待指揮官的時候,我把一名囚犯被打到髖骨骨折、甚至移位,他後來哭了出來,我實在太喜歡這樣了,精神上性侵他們」。

康斯坦丁還詢問媽媽,知不知道什麼是「小玫瑰」,對方說不知道,他便解釋他們會把從囚犯身上割下來的20根手指黏在生殖器上,就可以種出21朵花瓣的「玫瑰」。聽完種種變態行徑,塔季揚娜竟然告訴兒子,她如果在烏克蘭也會很享受這些虐行。

烏克蘭當局公布錄音檔後,被東歐專家薩姆萊尼(Sergej Sumlenny)翻譯並分享在推特上,駭人內容讓許多網友表示,「不可思議,好恐怖」、「他竟然和媽媽討論這種話題,也太糟糕了」、「這場戰爭提醒我們,一定要選擇和平而不是戰爭」。

Ukrainian army released a tapped phone call between a Russian soldier and his mother. The soldier describes excited how he tortured and killed Ukrainians, and says he enjoys mutilating people. I have translated the calls in this #THREAD. Please be aware of extreme violence. /1