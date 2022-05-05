　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1700萬份快篩沒了！　他怒嗆1類人「沒立場再靠腰買不到」

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨團揭露高登環球生醫前身是「小吃店」，資本額僅200萬卻能吃下衛福部16.5億快篩試劑採購合約。衛福部長陳時中今（5日）上午證實高登已棄標1700萬劑快篩試劑進口。對此，網紅律師林智群氣得發文飆罵「你們這些人以後就沒立場再靠腰買不到快篩啦！」

林智群臉書發文表示，一堆人靠腰買不到快篩，政府找了廠商代理進口快篩，又嫌這個公司之前是小吃店，說這個公司資本額只有200萬元，政府怎麼可以讓它領標？我們是找代理商，不是製造商，要資本額大，要幹嘛？能吃嗎？汪傳浦仲介軍火，他們開的公司資本額很大嗎？還不是幫台灣搞了6艘拉法葉艦進來。

「不管黑貓白貓，能抓老鼠的，就是好貓」林智群認為，只要能把快篩拿到的，就是好廠商，人家有17億的貨，還在那裡刁東刁西的。他痛批質疑者，「你們這些人，去年靠腰政府擋疫苗，現在自己也在擋快篩，真的是莫名其妙！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼愛買開賣快篩試劑排隊人潮。（圖／業者提供）

▲本土疫情升溫，民眾搶買快篩試劑。（圖／業者提供）

林智群解釋，政府簽的約，廠商要先進貨，進來後檢測合格，才能拿到錢，沒能準時進來，品質不合格，廠商要罰錢，政府根本沒風險，廠商風險比較大，經過「貨到付款」、「開箱沒問題再付錢」這些程序有什麼鳥風險？這樣還怕被騙？我看你不是做生意那塊料，「你們這些人以後就沒立場再靠腰買不到快篩啦！」

據了解，國民黨團4日舉辦記者會並提出質疑，指揮中心5月2日向高登環球生醫公司採購1700萬劑快篩試劑，並請該公司儘速向國外洽訂，但經過國民黨團調查，該公司資本額僅200萬，前身為順益屋食品有限公司，是在長庚醫院美食街的一家小吃店，根本不具備醫療專業，在2020年11月才變更名稱為高登環球生醫有限公司。

國民黨團指出，根據財政部稅務入口網的資料，該公司經營「麵店、小吃店、飲料零售」，但去年8月5日該公司就被指揮中心納入15家申請醫療器材輸入的核准名單，「是怎樣的有力人士，才讓這家餐飲公司大變身？」

▼高登環球棄標少1700萬劑，陳時中無奈嘆「政治干預商業」。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼陳時中接受媒體時事訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
火鍋店老闆常搞失蹤！　她嬌喘：太深我不行了
1700萬份快篩沒了！　他怒嗆1類人「沒立場再靠腰買不到」
快訊／男大生闖進女宿！　猛割女同學脖子噴血
51歲阿姨曬「巨胸辣照」！　影片IG遭刪…網一看懂了
連千毅慘了！害警政署被電飛　極密掃黑內容曝光
快訊／快篩難買！柯文哲曝殺招「上呼吸道症狀急門診」當場快篩
快訊／10縣市列高風險區！　增2縣市納入
快篩進口挨批圖利　陳時中怒：不給台灣賺不是鬼更大
快訊／PLG職籃5人確診！　國王、鋼鐵人都爆疫情
羅志祥突宣布喜訊！　出道28年「謝謝你們的陪伴」
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／估今日本土破3萬例　陳時中最新說明

人力一下少7人！急診醫護「連上12小時」崩潰：不如自己確診算了

超勵志！前夫留500萬債務離家　輪椅媽獨養2兒長大還是羽球好手

陳時中2022年「超狂防疫5金句」一次看！要怪就怪病毒、自主應變

麥當勞麥香魚遭判定「18禁」！絕美實體照曝...網笑：想揉

1700萬份快篩沒了！　他怒嗆1類人「沒立場再靠腰買不到」

藍委批高登問題大　陳時中怒：找總代理不給台灣賺不是鬼更大？

疫情升溫確診病例增加　中醫師：按摩這兩個地方有助心肺功能

台中校園首批7萬快篩試劑來了！　今起分5大區發放

考慮後打了！兒科醫曬小黃卡「我有帶孩子打疫苗」　首曝2症狀

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

LIVE／估今日本土破3萬例　陳時中最新說明

人力一下少7人！急診醫護「連上12小時」崩潰：不如自己確診算了

超勵志！前夫留500萬債務離家　輪椅媽獨養2兒長大還是羽球好手

陳時中2022年「超狂防疫5金句」一次看！要怪就怪病毒、自主應變

麥當勞麥香魚遭判定「18禁」！絕美實體照曝...網笑：想揉

1700萬份快篩沒了！　他怒嗆1類人「沒立場再靠腰買不到」

藍委批高登問題大　陳時中怒：找總代理不給台灣賺不是鬼更大？

疫情升溫確診病例增加　中醫師：按摩這兩個地方有助心肺功能

台中校園首批7萬快篩試劑來了！　今起分5大區發放

考慮後打了！兒科醫曬小黃卡「我有帶孩子打疫苗」　首曝2症狀

台東縣池上農會穀物乾燥中心　今落成啟用

台股大漲130點！台積電漲8元　指數重返10日線收16696

莊陳仲敖優質先發本季最佳　隊友熄火首勝再等等

長者服務再擴大　台東太麻里鄉泰和社區照顧關懷據點開幕

10年2次以上酒駕累犯　新竹男遭監理站公布「無碼高清」照

大巨蛋工地3人確診！進度慢10天　她批柯文哲狀況外：只知道要預算！

2022「台東慢漫遊」產業媒合會　發展有機觀光

白俄羅斯大規模軍演！　烏克蘭：已準備好應對「白俄參戰」

每月37萬連領30年！她中頭獎「爽賺1.3億」驚呆　下秒果斷離職

玄彬、孫藝真登記了！夫妻被爆現身江南區廳　路人目擊：哇不得了

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

生活熱門新聞

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

20多歲女染疫6天亡！李秉穎示警「1重症前兆」快就醫

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

知本埋2噸黃金　尋寶人再次開挖

媽要求留10份快篩　藥劑師拒遭嗆：少自命清高

「快篩惹民怨」總統動怒　陳時中：有在想其他辦法

20多歲女確診6天亡　林氏璧認「腸胃症狀」不尋常

高燒39度！孩全身癱軟「急診外躺地等6小時」　爸心痛

快篩劑怪怪的！人妻驚喊「沒有棉花棒ㄟ」　醫一看笑噴

高雄攤販質疑足跡錯誤：還要不要人活

高登環球棄標快篩！陳時中感嘆政治干預商業

更多熱門

相關新聞

國軍累計千名官兵染疫　2人住院均無重症

國軍累計千名官兵染疫　2人住院均無重症

新冠肺炎疫情延燒，國防部長邱國正5日表示，累計到目前為止，國軍共有約1000名官兵染疫，其中2人住院中，但均無重症。此外，國軍官兵第一劑、第二劑疫苗施的打率已達98%以上，第三劑則約89%。

快訊／快篩難買！柯文哲曝最後一招「上呼吸道症狀急門診」民眾當場快篩

快訊／快篩難買！柯文哲曝最後一招「上呼吸道症狀急門診」民眾當場快篩

快篩採購爭議惹怒陳時中　國民黨團嗆公開護航

快篩採購爭議惹怒陳時中　國民黨團嗆公開護航

藍委批高登問題大　陳時中怒：找總代理不給台灣賺不是鬼更大？

藍委批高登問題大　陳時中怒：找總代理不給台灣賺不是鬼更大？

和美警分局3員警染疫　急召27人採檢

和美警分局3員警染疫　急召27人採檢

關鍵字：

快篩高登環球台灣防疫陳時中林智群本土疫情防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

莉婭懷孕3月「好想跟你上床」4願望調情謝和弦！

男友每天早上準時傳3字　她拆穿「外掛」真相

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

余秉諺解隔離玩車震！

20多歲女染疫6天亡！李秉穎示警「1重症前兆」快就醫

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

安珀赫德淚崩全說了！

快篩1條線「睡醒變2條」嚇瘋！醫嘆：我也是　8個字解答了

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面