1700萬份快篩沒了！　他怒嗆1類人「沒立場再靠腰買不到」

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨團揭露高登環球生醫前身是「小吃店」，資本額僅200萬卻能吃下衛福部16.5億快篩試劑採購合約。衛福部長陳時中今（5日）上午證實高登已棄標1700萬劑快篩試劑進口。對此，網紅律師林智群氣得發文飆罵「你們這些人以後就沒立場再靠腰買不到快篩啦！」

林智群臉書發文表示，一堆人靠腰買不到快篩，政府找了廠商代理進口快篩，又嫌這個公司之前是小吃店，說這個公司資本額只有200萬元，政府怎麼可以讓它領標？我們是找代理商，不是製造商，要資本額大，要幹嘛？能吃嗎？汪傳浦仲介軍火，他們開的公司資本額很大嗎？還不是幫台灣搞了6艘拉法葉艦進來。

「不管黑貓白貓，能抓老鼠的，就是好貓」林智群認為，只要能把快篩拿到的，就是好廠商，人家有17億的貨，還在那裡刁東刁西的。他痛批質疑者，「你們這些人，去年靠腰政府擋疫苗，現在自己也在擋快篩，真的是莫名其妙！」

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▲本土疫情升溫，民眾搶買快篩試劑。（圖／業者提供）

林智群解釋，政府簽的約，廠商要先進貨，進來後檢測合格，才能拿到錢，沒能準時進來，品質不合格，廠商要罰錢，政府根本沒風險，廠商風險比較大，經過「貨到付款」、「開箱沒問題再付錢」這些程序有什麼鳥風險？這樣還怕被騙？我看你不是做生意那塊料，「你們這些人以後就沒立場再靠腰買不到快篩啦！」

據了解，國民黨團4日舉辦記者會並提出質疑，指揮中心5月2日向高登環球生醫公司採購1700萬劑快篩試劑，並請該公司儘速向國外洽訂，但經過國民黨團調查，該公司資本額僅200萬，前身為順益屋食品有限公司，是在長庚醫院美食街的一家小吃店，根本不具備醫療專業，在2020年11月才變更名稱為高登環球生醫有限公司。

國民黨團指出，根據財政部稅務入口網的資料，該公司經營「麵店、小吃店、飲料零售」，但去年8月5日該公司就被指揮中心納入15家申請醫療器材輸入的核准名單，「是怎樣的有力人士，才讓這家餐飲公司大變身？」

▼高登環球棄標少1700萬劑，陳時中無奈嘆「政治干預商業」。（圖／記者陳煥丞攝）