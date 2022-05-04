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印度一架波音737降落異常釀17傷　乘客遭「上下狂甩」頭破血流

▲▼印度廉航香料航空（SpiceJet）一架波音737降落時疑發生系統故障，飛機在下降過程中嚴重上下顛簸，造成17人受傷較重。（圖／Facebook／Amit Baul）

▲印度廉航香料航空（SpiceJet）一架波音737飛機發生系統故障，在降落過程中出現嚴重上下顛簸，造成17人受傷較重。（圖／Facebook／Amit Baul，下同）

記者張寧倢／編譯

印度廉航香料航空（SpiceJet）日前發生降落意外。一架載有約200人的波音737班機於1日晚間準備降落杜爾加布爾（Durgapur）前發生系統故障，開始降落後飛機先是猛烈上下顛簸，接著又朝向側邊搖晃，部分未緊扣安全帶的乘客被從座椅甩上甩下。報導稱，至少17人傷勢較為嚴重，被撞得頭破血流。

據英國BBC報導，印度民航監管單位下令對事件展開調查。一份聲明中提到，一架從孟買飛往杜爾加布爾的飛機，在下降的過程中出現「嚴重顛簸」，自動駕駛系統失效了2分鐘，機組人員透過手動駕駛飛機。

▲▼印度廉航香料航空（SpiceJet）一架波音737降落時疑發生系統故障，飛機在下降過程中嚴重上下顛簸，造成17人受傷較重。（圖／Facebook／Amit Baul）

印度男子鮑爾（Amit Baul）因經商關係過去4個月經常往返於孟買和印度東部杜爾加布爾，而提供直達航班的香料航空是他的首選，事發當時他就在那架班機上。鮑爾向BBC透露，當地時間1日傍晚5時13分起飛，航程預計2小時，在預定降落前35分鐘，他就感受到飛機輕微顛簸。

▲▼印度廉航香料航空（SpiceJet）一架波音737降落時疑發生系統故障，飛機在下降過程中嚴重上下顛簸，造成17人受傷較重。（圖／Facebook／Amit Baul）

然而，當飛機開始下降時，情況急轉直下，坐在最後一排靠走道的鮑爾早已繫好安全帶，但他表示，接下來的15到17分鐘是他人生中經歷過最糟糕的時刻，「我不知道是不是遇到風暴，但飛機開始上下顛簸，又向側面晃，這架波音737宛如橡皮球一樣上下彈。」他說，那感覺就像從100層樓高墜落，然後又在幾秒內被踢回那個高度，他只好緊緊抓住座位扶手。

鮑爾看到許多可能是忘記繫安全帶的乘客從座位上飛起，甩上又甩下，撞到頭頂上方的行李架，受了重傷，坐在他前面的一名婦女和她11歲女兒被拋向半空好幾次，那名婦女最後一次墜地時掉在鮑爾腳邊，緊緊抓住座位把手，看起來傷勢很重。鮑爾說，許多人又哭又叫，廚房裡的食物垃圾滿天飛，氧氣面罩掉落下來，天花板上有血跡，乘客瘋狂要求取得冰塊，以減輕疼痛。

▲▼印度廉航香料航空（SpiceJet）一架波音737降落時疑發生系統故障，飛機在下降過程中嚴重上下顛簸，造成17人受傷較重。（圖／Facebook／Amit Baul）

鮑爾表示，雖然飛機在晚間7時15分順利降落，彷彿從鬼門關走了一遭，但救護車花了足足一小時才把傷者送往醫院，但機場根本沒有醫生或基本的醫療設施，輪椅也不夠用。稍晚他才去醫院對腳上腫脹傷勢進行X光檢查，原本坐在鮑爾前座的女士腹部和肩膀都受了很嚴重的傷，他將自己拍到的事故畫面上傳臉書，其中可以看見幾名乘客被撞得頭破血流。

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