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4男輪流性侵！少女報案竟淪「警察洩慾工具」　阿姨還在旁邊看

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲印度一名少女遭性侵後前往報案，竟然又被警察蹂躪。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳美依／綜合報導

印度北方邦（UP）發生離譜案件，一名13歲女孩遭4名男子綁架性侵，4天後丟包在路邊，她鼓起勇氣前往警局報案，竟又被警察性侵，而且親阿姨也在現場。

外媒引述報案文件指出，4月22日，少女被綁架至中央邦首府波帕爾（Bhopal）性侵，4天後前往報案。承辦警員沒有按規定通知父母，而是通知阿姨來處理，並且要求隔天返回警局作筆錄，未料竟是為了一逞獸慾。4月30日，少女接受NGO兒童專線（ChildLine）諮詢，才把案情全盤托出。

警方目前已經逮捕3名嫌疑人，並針對6人提出初步指控，包括被控性侵的警員。警察局長帕塔克（Nikhil Pathak）表示，此人被停職後展開潛逃，「他是一名罪犯，所以我們組織了一個團隊來逮捕他。」此外，案發當時在警局內的所有警察都被免職，一名高級警官也被指示調查此案，24小時內提交報告。

本案在印度引發喧然大波，反對派議員普里揚卡．甘地（Priyanka Gandhi Vadra）表示，這起事件表明，法律及秩序改革遭受的阻力及壓制，「如果警局對於女性也不安全，她們該去哪裡報案呢？」

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