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色表哥強押表妹幫打手槍　害得憂鬱症...被逮竟辯「我很醉」

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲屏東一名表哥明知表妹未成年，竟為滿足一己色慾，趁家中無人，強迫表妹幫他打手槍得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／屏東報導

屏東一名26歲的阿誠（化名）明知當時表妹年僅15歲，竟趁著表妹一人獨處之際，強行對表妹伸出鹹豬手，強摸胸部得逞，僅管表妹掙扎拒絕，並對阿誠怒吼「不要碰我」，但他仍摀住表妹的嘴巴，強迫表妹幫他打手槍。屏東地院審理後，也依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處阿誠有期徒刑1年4月。

全案審理期間，阿誠向法官坦承和表妹有親戚關係，案發期間和表妹共同居住，且清楚知道表妹為未成年之少女，但卻否認有對表妹做出猥褻犯行。

不過法官審酌表妹證詞，發現表妹指出，當時她原在2樓玩手機，表哥從1樓走上來進到他房間，先是查看外面有沒有人，確認四周無人後，就將房門和窗戶全部鎖起來，並對她伸出鹹豬手，還跟他說「我想要」，過程中她有很大聲地表示，「不要碰我的身體」，但表哥卻把她的嘴巴摀住，說「不要喊，外面有人」，接著就是強迫幫他打手槍。事後，表哥還要她去洗手，並要她不要跟媽媽說。

法官審酌表妹相關證詞後指出，表妹的證詞中並無刻意誇大或陳述有不符合常理之處，加上2人並無仇隙，認為若非親身經歷，實難想像表妹有需要捏造遭到表哥欺侮的過程。

法官查出，審酌表妹母親曾傳訊給阿誠怒嗆，「你給我用滾的回來」、「出來面對」、「你對她做了什麼你很清楚」、「他對她毛手毛腳」，而阿誠則回以，「抱歉，我很醉很糟糕，你們要怎麼樣我都接受，要我去關我也接受，我對不起你們，做這些亂七八糟的狀況」、「要打也不要在家裡打，拜託不要讓外婆、外公知道就好了，要讓他們知道的話，我現在去死也比較快」、「抱歉，我永遠酒醉都是那麼失態」等語。

此外，法官也同時審酌，表妹在事發後也因精神及情緒狀況不佳，曾多次前往醫療院所就醫，被診斷出有重度憂鬱與創傷壓力症候群等情形，認定阿誠犯罪事實屬實，審酌其為發洩一己性慾，以強暴手段對表妹做出強制猥褻行為，導致表妹身心受創，更因此影響表妹日後在人際、感情與其他親密關係之建立，犯罪情節嚴重，衡量其智識與經濟程度後，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處阿誠有期徒刑1年4月。

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