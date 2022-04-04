台中38歲男想認識她16歲女兒　悍母氣炸撂乾弟把他活活打死

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區昨晚9時許發生鬥毆命案，徐姓女子夥同林姓男子等12人，酒後前往楊姓男子住處談判，衍生肢體衝突，林男及徐女涉嫌徒手毆打楊男，導致楊男頭部及胸部受到重創，經送醫搶救仍宣告不治。警方昨漏夜將相關涉案人帶回清查，訊後將徐女及林男依傷害致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲徐女、林男對倒地的楊男拳打腳踢。（圖／民眾提供）

據了解，楊男（38歲）與徐女（38歲）是透過友人介紹的朋友，不甚熟識，楊男曾於2日向徐女表示希望可以介紹她16歲的女兒給他認識「做個朋友」，疑徐女認為楊與女兒年紀相差太多，引發不滿，3日晚間9時許與乾弟林姓男子（32歲）飲酒後帶著10名友人前往楊男住處談判。

徐女等人到場後，由徐女獨自1人走進楊男屋內談判，2人爆發爭執，徐女先是對楊男打了一巴掌，接著要楊男到屋外講，又被林男徒手拳打腳踢，致使楊的頭部、左胸重創，經楊男的75歲父親報警，警方到場後將楊男送往亞大醫院急救，仍傷重不治。

警方表示，3日晚間9時57接獲報案，大里區健東路有民眾打架，到場後已無打架情事，但楊男已倒地不起，由救護車送往醫院搶救，而在場還有包括徐女、林男等5名涉案人，立即將其帶回派出所，並陸續通知其他7名涉案人，經查出手傷人的僅有徐女、林男2名主嫌，訊後將2人依法嚴辦。

警方呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故惹事端。警方對於維護社會安寧秩序責無旁貸，對於暴力滋事觸法分子都將依法嚴辦，以維護市民安全。