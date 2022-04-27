　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

19歲軍人天天求歡15歲小女友！認識當天就上床　8個月後挨告性侵

▲民進黨籍前台南市議長賴美惠，涉嫌在議員任內詐領公費助理費200多萬元，陳姓助理被檢方聲押，台南地院晚上裁定駁回釋放。（圖／記者林悅攝）

▲台南地方法院判決，卓男對14歲以上未滿16歲女子性交共115罪，各處2月，應執行6月。（圖／記者林悅攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台南19歲卓姓軍人去年1月透過交友軟體結識15歲少女，明知對方未成年，竟在當天見面就發生關係，直到3天後才交往，甚至天天向少女求歡，即便入伍後也維持每周2次的頻率。事後，少女提告性侵，雖證據不足，但由於少女未成年，加上卓男具現役軍人身分，適用《陸海空軍刑法》，最後雙方調解成立，台南地院判處應執行6個月徒刑。

判決書指出，卓男去年1月24日在網上認識少女後，當天隨即見面發生關係，1月27日才正式交往。不過，自1月24日當天起，卓男就天天要求魚水之歡，一直到3月31日入伍前，在各自住處不斷發生關係，頻率約每天1次。後來卓男入伍，期間仍以每周2次的頻率求歡，直到9月18日止約48次，上述總計115次。

後來，少女在母親陪同下到警局提告性侵，稱卓男1月24日到1月31日違反她意願，性侵得逞7次。少女供稱，「前幾次發生性行為時，我有拒絕，但他（卓男）將我壓在床上，但我沒有跟別人說，也沒有去驗傷。」少女母親也證稱，2人交往期間有一起同住在雙方各自住處。

檢方在起訴書中指出，如果少女所述為真，為何後續仍同意與被告交往，甚至同意同住一處？再者，少女未在第一時間驗傷，也未留下任何書面證據或轉知他人，本案並無何證據可認定被告有以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法與少女發生關係，與刑法221條強制性交罪構成要件不符，因此針對卓男與未成年發生關係部分起訴。

台南地院審理時認為，卓男明知少女未滿16歲，心智發育尚未健全，思慮也未臻成熟，竟為一逞私慾，仍與少女發生關係共計115次，影響少女身心健康與人格發展，已觸犯刑法227條第3項對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，且犯意各別，行為互殊，應分論併罰。

法官考量，被告犯後坦承犯行，又未違反少女意願而發生性行為，犯罪手段尚稱平和，且已與女方達成調解、賠償損害完畢，女方也請求從輕量刑，因此依對14歲以上未滿16歲女子性交共115罪，各處2月，判處應執行6個月徒刑，緩刑2年，期間交付保護管束。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►銅纖維、銀纖維你穿過嗎？抑菌＋吸濕排汗，夏天到了快搶

ET快訊
軍人天天求歡15歲小女友！　8個月後挨告性侵
茵茵豪放脫了「胸部只有一塊布遮住」　拒和球員談戀愛原因曝
快篩陽性怎麼辦？快篩實名制「QA一次看」
快訊／新北26歲正妹參選人染疫！　跑行程後現症狀確診
悍將煮「粥」單局爆4分5連敗　史上最慘紀錄持續中
本土激增8822例！保險公司瑟瑟發抖？　網揭殘酷事實
蔡瑞雪確診9天快篩陽轉陰！「食量增五倍」揭身體驚人變化
天王到你家／憲哥ｘ温嵐登全台最高「屋頂」浪漫合唱！
基隆女高燒12hrs「家中病死」未列確診　火化被阻家屬慟：醫
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

移民署收容所爆208例確診　慈濟慨贈900劑快篩挺第一線防疫

19歲軍人天天求歡15歲小女友！認識當天就上床　8個月後挨告性侵

歎「獨自扶養女兒」惹惱前夫　星座女神遭索賠60萬結果出爐

快訊／19歲女騎士雙載遭撞！慘卡計程車底　女乘客噴飛路邊

貨車突右轉！女大生碰撞「角力冠軍夢」碎　遭討500萬賠償崩潰

19歲女騎士自摔「墜落70公尺邊坡」　台24線傳驚悚事故

收容所防疫工作繁重！　移民署長鐘景琨昏眩...急送林口長庚PCR結果出爐

民眾撿「裝7萬現金皮夾」送警局　年輕警暗槓2千繳卡費下場曝

3歲遲緩女兒不想洗澡　狠父逼椅子上罰站摔死...下場曝光

女大生哭被壓洗手台「老漢推車」硬上　男客傻眼：我還幫她補妝

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

吳宗憲遭匡列隔離10天「小小享受退休」　「捐幾千萬快篩」無奈：還要被譙...

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

小S曾被「綜藝大哥吃豆腐」：塞到腋下最深處　「最美化妝師」遇男藝人騷擾...她一聽：不會吧！

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

移民署收容所爆208例確診　慈濟慨贈900劑快篩挺第一線防疫

19歲軍人天天求歡15歲小女友！認識當天就上床　8個月後挨告性侵

歎「獨自扶養女兒」惹惱前夫　星座女神遭索賠60萬結果出爐

快訊／19歲女騎士雙載遭撞！慘卡計程車底　女乘客噴飛路邊

貨車突右轉！女大生碰撞「角力冠軍夢」碎　遭討500萬賠償崩潰

19歲女騎士自摔「墜落70公尺邊坡」　台24線傳驚悚事故

收容所防疫工作繁重！　移民署長鐘景琨昏眩...急送林口長庚PCR結果出爐

民眾撿「裝7萬現金皮夾」送警局　年輕警暗槓2千繳卡費下場曝

3歲遲緩女兒不想洗澡　狠父逼椅子上罰站摔死...下場曝光

女大生哭被壓洗手台「老漢推車」硬上　男客傻眼：我還幫她補妝

上次不滿好球帶噴主審　狂威再相遇學乖了：積極進攻好球帶

基層怨「3+4」太倉促　蔣萬安轟指揮中心：配套不足！

耗水費七月上路　水利署本周與三大科學園區廠商座談

孫生向女友下跪掀議！曝放下身段原因「我以前太壞」：不想有後悔

妻子揪逛好市多「買牛奶就好」！他見結帳金額傻眼：我信妳個鬼

移民署收容所爆208例確診　慈濟慨贈900劑快篩挺第一線防疫

丘總認失誤難免影響投手　狂威仍讚：富邦是支很競爭的球隊

19歲軍人天天求歡15歲小女友！認識當天就上床　8個月後挨告性侵

澤倫斯基：印尼總統邀請他「參加G20峰會」

《一家團圓》王宇婕「國外被匡列」　網笑虧：一家隔離

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

社會熱門新聞

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

快訊／世新大學女學生墜樓！命危搶救中

徐永明涉貪內幕　驚爆林佳龍捲時力「現金」案

女大生控「洗手台硬上」　男客：我幫補妝

金門8月大女嬰暴斃！法醫解剖驚見「肺部發炎」

平溪十分瀑布風景區！　男「從後猛撞擊」

台中雙桶屍命案一審出爐！主嫌徐德益判死刑

IG嘲笑確診男被罰　三峽國中生慘遭9少痛毆

被酸不敢殺他　醉女一刀刺殺前夫

彰化+99！124班停課 　解隔離744人

誇張畫面曝！25歲女夜騎機車闖國道　光腳狂晃

歐告嚇童被告　主人不忍了反控誣告

19歲女騎士雙載遭撞！卡計程車底

持槍虐第三性公關驚悚影片曝！

更多熱門

相關新聞

女大生控「洗手台硬上」　男客：我幫補妝

女大生控「洗手台硬上」　男客：我幫補妝

1名女大生2年前到酒店兼差，某天與胡姓男客人飲酒作樂後，相互挽著手走出包廂，但胡男拒絕幹部提議帶女大生出場，沒想到事後女大生向幹部哭訴，被胡男壓在廁所洗手台上性侵，但因女大生一方面說手機被扣留在廁所外的包廂，一方面又說隨身包包有帶進廁所，還讓胡男幫忙補妝，台北地檢署調查當時包廂人進人出，27日以罪嫌不足為由，第2度不起訴胡男。

花蓮+220！花防部2軍人染疫　2市場淪陷　

花蓮+220！花防部2軍人染疫　2市場淪陷　

法醫：基輔亂葬崗部分女性死前遭性侵

法醫：基輔亂葬崗部分女性死前遭性侵

狼男性侵貓咪！　屍體丟兒童遊樂場落跑

狼男性侵貓咪！　屍體丟兒童遊樂場落跑

要小三孫女不可婚前性行為　阿公帶廁所親自示範

要小三孫女不可婚前性行為　阿公帶廁所親自示範

關鍵字：

軍人性侵女友未成年交友軟體

讀者迴響

熱門新聞

陳時中：即日起取消簡訊實聯制

林瑞陽、張庭驚傳「逃難回台灣」！手抱媽祖像

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

快訊／今增2死！本土狂飆8822例　境外增101例

快訊／快篩實名制明天上路！「百元價」1次可買5劑

快訊／《竊聽風雲》港星曾江陳屍防疫旅館！

阿諾驚爆結束5年遠距婚！「9個月前早簽字」

染疫男陰莖縮水4公分！醫證實：15％有性功能障礙

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

快訊／快篩實名制來了！購買規則一次看

快訊／本土病例快翻倍　傳今新增確診逼近9千人

帶2孩奔急診！做完PCR「媽才說快篩陽」醫護氣炸

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

老婆鼓勵戴套性侵烏克蘭女　27歲俄兵落網

更多

最夯影音

更多
正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！
豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

吳宗憲遭匡列隔離10天「小小享受退休」　「捐幾千萬快篩」無奈：還要被譙...

吳宗憲遭匡列隔離10天「小小享受退休」　「捐幾千萬快篩」無奈：還要被譙...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面