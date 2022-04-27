19歲軍人天天求歡15歲小女友！認識當天就上床　8個月後挨告性侵

▲台南地方法院判決，卓男對14歲以上未滿16歲女子性交共115罪，各處2月，應執行6月。（圖／記者林悅攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台南19歲卓姓軍人去年1月透過交友軟體結識15歲少女，明知對方未成年，竟在當天見面就發生關係，直到3天後才交往，甚至天天向少女求歡，即便入伍後也維持每周2次的頻率。事後，少女提告性侵，雖證據不足，但由於少女未成年，加上卓男具現役軍人身分，適用《陸海空軍刑法》，最後雙方調解成立，台南地院判處應執行6個月徒刑。

判決書指出，卓男去年1月24日在網上認識少女後，當天隨即見面發生關係，1月27日才正式交往。不過，自1月24日當天起，卓男就天天要求魚水之歡，一直到3月31日入伍前，在各自住處不斷發生關係，頻率約每天1次。後來卓男入伍，期間仍以每周2次的頻率求歡，直到9月18日止約48次，上述總計115次。

後來，少女在母親陪同下到警局提告性侵，稱卓男1月24日到1月31日違反她意願，性侵得逞7次。少女供稱，「前幾次發生性行為時，我有拒絕，但他（卓男）將我壓在床上，但我沒有跟別人說，也沒有去驗傷。」少女母親也證稱，2人交往期間有一起同住在雙方各自住處。

檢方在起訴書中指出，如果少女所述為真，為何後續仍同意與被告交往，甚至同意同住一處？再者，少女未在第一時間驗傷，也未留下任何書面證據或轉知他人，本案並無何證據可認定被告有以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法與少女發生關係，與刑法221條強制性交罪構成要件不符，因此針對卓男與未成年發生關係部分起訴。

台南地院審理時認為，卓男明知少女未滿16歲，心智發育尚未健全，思慮也未臻成熟，竟為一逞私慾，仍與少女發生關係共計115次，影響少女身心健康與人格發展，已觸犯刑法227條第3項對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，且犯意各別，行為互殊，應分論併罰。

法官考量，被告犯後坦承犯行，又未違反少女意願而發生性行為，犯罪手段尚稱平和，且已與女方達成調解、賠償損害完畢，女方也請求從輕量刑，因此依對14歲以上未滿16歲女子性交共115罪，各處2月，判處應執行6個月徒刑，緩刑2年，期間交付保護管束。

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