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美聯準會宣布升息2碼！　創22年來最大幅調升

▲▼Jerome Powell。（圖／路透社）

▲Fed主席鮑威爾宣布22年來最大幅升息。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約4日專電

美國聯準會今天宣布升息2碼，為22年來首見，且6月起將縮減COVID-19大流行期間規模膨脹到9兆美元的資產負債表，升息與縮表雙管齊下，壓制處在40年高點的通貨膨脹。

聯邦準備理事會（Fed）官員歷經兩天集會，決議將聯邦資金利率目標區間調高到0.75%至1%，符合市場預期。這是2000年5月以來聯準會首度升息2碼（0.5個百分點），也是2006年6月以來首度連兩次例會決議升息，壓制居高不下的通膨是最主要考量。

美國3月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，創1981年12月以來新高。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會開場向全美人民說：「通膨率實在太高了，我們理解這造成人民困苦，我們正迅速行動拉低通膨。」

聯準會雙重使命是實現充分就業與維持物價穩定。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行兩年多來美國勞動市場明顯復甦，如今通膨為患，鮑爾強調聯準會官員致力為全美家庭與企業恢復物價穩定，並說官員有決心及工具實現目標。

聯準會制定貨幣政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明提到，今年首季美國經濟活動降溫，但家庭支出與企業固定投資依舊旺盛。俄軍2月入侵烏克蘭及相關事件可能為通膨帶來更多上升壓力，中國封控防疫可能加劇供應鏈亂象，官員十分留意通膨風險。

聯準會3月中升息1碼，開啟疫後時期緊縮循環。這次官員無異議決定升息2碼，並說基準利率「持續升高」將是適當的。

部分投資人憂心聯準會6月中可能升息3碼，以致金融市場近期陷入震盪。鮑爾在記者會澄清，聯邦公開市場委員會「沒有積極思考」升息3碼，未來幾場例會應該會維持升息2碼的步調。

這項說法激勵美股午盤直線拉升。道瓊工業指數一度飆漲近1000點，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數漲幅達3%左右。

另一方面，聯準會官員敲定被動減持美國公債、房貸擔保證券（MBS）等資產的計畫，以債券到期收益不再投資的方式縮表，而非在公開市場上主動出售債券。

聯準會在COVID-19疫情爆發後大舉購債，以期穩住經濟與金融市場，兩年來資產負債表規模膨脹逾一倍。在通膨嚴重促使貨幣政策加速緊縮的情況下，聯準會決定升息搭配縮表，計劃6月起每月縮表最多475億美元，3個月後每月縮表上限倍增至950億美元。

聯準會官員曾討論今後3年縮表約3兆美元，相較之下，2017年至2019年縮表金額僅8000億美元。

為加強壓制通膨，聯準會罕見升息2碼且大舉縮表，加快撤除COVID-19大流行後的貨幣刺激措施。今年首季美國國內生產毛額（GDP）折合年率萎縮1.4%，經濟學家愈來愈擔心聯準會積極緊縮恐讓經濟陷入衰退。

鮑爾在記者會呼應美國財政部長葉倫（Janet Yellen）說法表示，美國經濟非常強健，足以因應貨幣政策緊縮局面。就算政策緊縮產生衝擊，經濟也有機會「軟著陸」。

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