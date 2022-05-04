台灣第一隊！如梭世代團隊入選國際資安機構弱點研究成員



▲如梭世代資安團隊日前獲得國際權威資安機構MITRE 授權成弱點研究團隊，是台灣第1獲可加入的資安團隊。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

在網路科技犯罪盛行的今天，個人及企業電腦、網路平台資訊安全益顯重要！台灣知名資安團隊ZUSO如梭世代的資安威脅研究團隊（ZUSO Advanced Research Team，簡稱 ZUSO ART）獲得國際非營利組資MITRE Corporation 授權成為通用弱點揭露計畫（Common Vulnerabilities and Exposures, CVE）認可的 CNA（CVE Numbering Authority）夥伴，該團隊是台灣第1個申請通過該組資審核的弱點研究資安團隊，也是亞太地區第5個經核可加入的團隊。

▲如梭世代資安團隊日前獲得國際權威資安機構MITRE 授權成弱點研究團隊，是台灣第1獲可加入的資安團隊。（圖／記者張君豪翻攝）

如梭世代資安威脅研究團隊，擁有10年以上分析駭客攻擊手法、網路平台漏洞威脅分析經驗，擅長從惡意駭客網路滲透攻擊實務技術，分析客戶網站、平台的潛在漏洞、若發現未公開弱點，則依循國際資安規章，與廠商反映漏洞、弱點細節並於90天內修補，也藉此提升台灣企業在網路安全防護能力。

如梭世代榮膺獲選為國際資安權威機構MITRE認可的資安弱點揭露計畫夥伴，將會持需充實資安攻防研究量能，秉持該公司成立理念「最好的防禦就是攻擊」將最新最先進的資安服務持續擴展到各行業領域。

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