　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

把1qaz2wsx換掉！台灣「常見6密碼」1秒內破解　這組全球逾1億人用

▲▼下午茶,薪水小偷,偷懶,宅男,早餐,午餐,宵夜,肚子餓,上班,打工。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲「123456」是最多人設定的密碼。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

網傳5月的第一個星期四是「世界密碼日」（World Password Day），是科技大廠英特爾（Intel Security）為了提醒大家要注意密碼安全性所創立的日子。值得一提的是，就有網站公布了5大常見密碼，而第一名「123456」的破解時間僅不到1秒，以台灣來說，就有超過21萬人使用。

根據外媒《Nation Today》整理的數據，有40%的人會透過便條紙、筆記本來記住密碼；有82%的人會一再使用相同的密碼；一間公司有約75%的人的工作帳戶密碼與個人帳戶密碼相同。

該網站也整理出5大常見密碼，其破解時間均花不到1秒：

1、123456｜被使用350萬次

2、Password｜被使用170萬次

3、abc123｜被使用61萬次

4、qwerty｜被使用38.2萬次

5、11111｜被使用36.9萬次

▲▼ 密碼。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「123456」的破解時間小於1秒。（圖／取自Pixabay）

此外，根據VPN業者「NordPass」2021年的統計數據，在約4TB的「外洩資料數據庫」中，「123456」的使用次數則更多，全球50個國家中約有1.03億人將其設為密碼；第二名「123456789」有超過4600萬人使用；第三名「12345」則有近3300萬人使用。

若單以台灣來看，「123456」同樣位居第一，有超過21萬人使用；第二名「12345678」有約7萬2000人使用；第三名「123456789」有約5萬7000人使用。再來依序為「1qaz2wsx」、「12345」、「password」等，其破解時間均小於一秒。

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
柯文哲「道德呼籲」：群聚、聚餐先暫停一下
陳時中「1政策」打臉陳建仁！　網：誰不懂流行病學
快訊／台中+1776！　10處足跡熱點曝光
柯文哲稱3天後進入黑暗期　陳時中：單日超過15萬「黑數會大量
快訊／快篩陽即確診「保險理賠嗎」　業者回應了
北市何時「軟性封城」？柯文哲曝最後底線　每天監看4數字
快篩1700萬份供貨退出　陳時中：會公開再徵求
估5／11最高單日10.2萬人確診　中重症比率可能增加
快篩陽=確診！「抗病毒藥」資格放寬　14類居家照護者適用
快篩陽=確診「保險業憂慘賠」　陳時中：沒辦法幫保險公司想這問
快訊／快篩陽即確診　這3類人適用免外出PCR
今炸破3萬例「是時候禁內用？」　專家給答案：4類人別外出
快訊／BNT兒童疫苗77萬劑快來了　陳時中：5月下旬校園接種
快訊／今本土+30035　各縣市確診分布曝
羅志祥突宣布喜訊！　出道28年「謝謝你們的陪伴」
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

電信商開賣iPad Air 5　5G指定方案0元帶回家

哪家電信「4G最可能龜速」？　NCC公布5大電信網速測試結果

把1qaz2wsx換掉！台灣「常見6密碼」1秒內破解　這組全球逾1億人用

2022年第一季平板電腦出貨量出爐　蘋果仍位居領導地位

高效傳輸、100W充電能力　蘋果新品連接線售價4890元

輕量版YouTube GO運作6年喊卡　8月起停用！　

「找找快篩試劑」LINE機器人上線　微軟專家藉Azure AI 打造

蘋果WWDC2022開放現場活動　入場資格須抽籤

比該收的費用多了10倍！　馬斯克批蘋果AppStore抽成太高

外媒曝iPhone 14發布日期　這兩天最有可能

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

電信商開賣iPad Air 5　5G指定方案0元帶回家

哪家電信「4G最可能龜速」？　NCC公布5大電信網速測試結果

把1qaz2wsx換掉！台灣「常見6密碼」1秒內破解　這組全球逾1億人用

2022年第一季平板電腦出貨量出爐　蘋果仍位居領導地位

高效傳輸、100W充電能力　蘋果新品連接線售價4890元

輕量版YouTube GO運作6年喊卡　8月起停用！　

「找找快篩試劑」LINE機器人上線　微軟專家藉Azure AI 打造

蘋果WWDC2022開放現場活動　入場資格須抽籤

比該收的費用多了10倍！　馬斯克批蘋果AppStore抽成太高

外媒曝iPhone 14發布日期　這兩天最有可能

基隆圖書館服務再升級　5／10起3區全年度延長開放

桃園+4872！2科技廠日增56移工確診　鄭文燦：分區就地居隔

學姊1句「我們不可能」！樹科大一男遭打槍崩潰揮刀　她慘噴血送醫

不讓疫情阻隔交流　大同邀校友設計LINE貼圖「敲可愛！」

綠營反咬「高登環球新北核可」　新北市府回應了

和人夫「只穿內褲」被抓包！小三辯「很正常」　判賠正宮30萬

疫情降級防疫保單賠不賠？　國民黨團憂200萬保戶權益受損

金寶出售群創股票是否合法？　適法爭議待金管會釋疑

這批快篩劑「只送不賣」！第一線風險大　慈濟捐贈嘉市警900劑

一圖秒懂2款口服藥差異！已有1415人用　「未滿18歲只能吃這款」

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

3C家電熱門新聞

哪家電信「4G最可能龜速」？　NCC公布5大電信網速測試結果

台灣常見6密碼秒破解　這組全球逾1億人用

外媒曝iPhone 14發布日期　這兩天最有可能

高效傳輸、100W充電能力　蘋果新品連接線售價4890元

電信商開賣iPad Air 5　5G指定方案0元帶回家

「找找快篩試劑」LINE機器人上線　微軟專家藉Azure AI 打造

2022年第一季平板電腦出貨量出爐　蘋果仍位居領導地位

手機最看重什麼功能？網友票選「這點」最重要

輕量版YouTube GO運作6年喊卡　8月起停用！　

新色吸睛、搭載M1晶片　達人開箱蘋果最新iPad Air 5

IG限動「新功能」終於等到！一票人卻傻了

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

4月手機降價榜出爐　安卓旗艦機現省萬元

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

更多熱門

相關新聞

台灣第一隊！如梭世代團隊

台灣第一隊！如梭世代團隊

在網路科技犯罪盛行的今天，個人及企業電腦、網路平台資訊安全益顯重要！台灣知名資安團隊ZUSO如梭世代的資安威脅研究團隊（ZUSO Advanced Research Team，簡稱 ZUSO ART）獲得國際非營利組資MITRE Corporation 授權成為通用弱點揭露計畫（Common Vulnerabilities and Exposures, CVE）認可的 CNA（CVE Numbering Authority）夥伴，該團隊是台灣第1個申請通過該組資審核的弱點研究資安團隊，也是亞太地區第5個經

AV女優推特解凍了！PTT嗨笑：馬斯克太神啦

AV女優推特解凍了！PTT嗨笑：馬斯克太神啦

臉書打「426」會被封鎖？　官方給答案了

臉書打「426」會被封鎖？　官方給答案了

某資訊科技公司向境外出售陸高鐵數據 投入成本低、利潤90％

某資訊科技公司向境外出售陸高鐵數據 投入成本低、利潤90％

等19年！淘寶用戶擺脫傻子名

等19年！淘寶用戶擺脫傻子名

關鍵字：

世界密碼日密碼破解NordPass資安帳密帳號

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

安珀赫德淚崩全說了！

指揮中心：快篩陽性即確診！

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

莉婭懷孕3月「好想跟你上床」4願望調情謝和弦！

男友每天早上準時傳3字　她拆穿「外掛」真相

LINE悄「解鎖新功能」台北人限定！網喊心動

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面