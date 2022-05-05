把1qaz2wsx換掉！台灣「常見6密碼」1秒內破解　這組全球逾1億人用

▲「123456」是最多人設定的密碼。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

網傳5月的第一個星期四是「世界密碼日」（World Password Day），是科技大廠英特爾（Intel Security）為了提醒大家要注意密碼安全性所創立的日子。值得一提的是，就有網站公布了5大常見密碼，而第一名「123456」的破解時間僅不到1秒，以台灣來說，就有超過21萬人使用。

根據外媒《Nation Today》整理的數據，有40%的人會透過便條紙、筆記本來記住密碼；有82%的人會一再使用相同的密碼；一間公司有約75%的人的工作帳戶密碼與個人帳戶密碼相同。

該網站也整理出5大常見密碼，其破解時間均花不到1秒：

1、123456｜被使用350萬次

2、Password｜被使用170萬次

3、abc123｜被使用61萬次

4、qwerty｜被使用38.2萬次

5、11111｜被使用36.9萬次

▲「123456」的破解時間小於1秒。（圖／取自Pixabay）

此外，根據VPN業者「NordPass」2021年的統計數據，在約4TB的「外洩資料數據庫」中，「123456」的使用次數則更多，全球50個國家中約有1.03億人將其設為密碼；第二名「123456789」有超過4600萬人使用；第三名「12345」則有近3300萬人使用。

若單以台灣來看，「123456」同樣位居第一，有超過21萬人使用；第二名「12345678」有約7萬2000人使用；第三名「123456789」有約5萬7000人使用。再來依序為「1qaz2wsx」、「12345」、「password」等，其破解時間均小於一秒。