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英媒曝：IG帳號「被盜了卻不知道」　出現2徵兆個資恐已外洩

▲Instagram,IG。（圖／路透）

▲全球主流網路社交媒體Instagram的10億用戶恐已成為駭客目標。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

芬蘭的防毒軟體公司「F-Secure」（芬氏安全）向全球10億Instagram（下稱IG）用戶警告，駭客可能已經入侵了許多帳號，但用戶卻未收到通知，這意味著你的電子郵件信箱、電話號碼與照片都可能在不知不覺的情況下遭人存取。專家表示，若發生2種徵兆，可能就是帳號遭到入侵。

根據《太陽報》報導，F-Secure資安專家伽夫尼（Tom Gaffney）表示，即是駭客沒有通知IG用戶或要求他們付款，帳號資訊也有可能外洩。第1點最明顯的跡象就是，用戶註冊的電話號碼或是電子郵件是否遭竄改，因為駭客若先修改這些資訊，就能阻止用戶進一步收到帳號遭入侵的系統通知，建議用戶前往APP設定中檢查相關資訊是否曾被修改，或可疑的登入設備。

第2個危險跡象則是異常的活動，例如，帳號莫名被認定向好友傳送過多訊息；帳號因濫發垃圾訊息而遭封鎖；在不知不覺的情況下訂閱了其他數十個帳號；或收到從可疑地點登錄的通知，皆有可能是駭客入侵的徵兆。

伽夫尼表示，若用戶發現帳號曾有可疑活動，應立即登入並更改密碼。通常駭客侵襲的原因可能是那些賣假貨的帳號為了推銷仿冒商品所致，隨著IG越來越受用戶歡迎，影響力漸增，網路詐騙也更加猖獗，這些帳號若能建立更多粉絲追蹤，就越有可能讓人受騙上當。社交媒體巨擘Meta聲稱，目前IG在全球擁有10億用戶。

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關鍵字：

InstagramIG用戶帳號被盜盜用駭客meta

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