蔡英文為快篩民怨動怒？　還原中常會內真實狀況看這裡！

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

有媒體以「篩試劑惹民怨 蔡英文怒了：不要堅持實名制」為題報導，指稱蔡英文4日下午中常會為了快篩議題動怒，甚至要行政單位不要堅持實名制；不過，民進黨傍晚澄清此一報導，強調蔡英文並未說「不要堅持實名制」。對此，《東森新媒體》查證後，還原蔡英文在會中整體論述，她是提醒行政部門盡快解決此一問題，建議以多元方式來處理。

針對媒體的報導，民進黨發言人謝子涵表示，蔡英文在中常會中並未否定實名制，也沒有說到「不要堅持實名制」這樣的說法，媒體報導前應可向黨中央查證，避免斷章取義與轉述失真。

謝子涵強調，今日常會中針對快篩劑的討論，蔡英文是希望除了實名制度之外，能夠協調更多元的快篩購買通路，讓民眾能在最快的時間內取得，包含一般的商業市場途徑，並非否定實名制。

對此，《東森新媒體》查證後，還原蔡英文在會中的論述。她是認為，現在「快篩」的狀況跟當初口罩不一樣，請大家不要陷入口罩的邏輯來發快篩，如果要快一點的話，她建議可以考慮商業市場，請進口商進口，讓零售商也可以買得到，不要被口罩的邏輯綁住。

蔡英文在會中提醒行政部門，有從國外進口的就盡快補貨，不然很多人買不到快篩，尤其「北部」比較嚴重，她也知道民眾最近會比較不安，所以要團隊就這個問題加速處理。