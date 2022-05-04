花蓮+450！學童施打疫苗意願僅23%　徐榛蔚：維持5／5開打

▲0504花蓮疫情記者會。（圖／翻攝自徐榛蔚臉書）

記者黃資真／花蓮報導

花蓮今（4）日新增450例本土個案，累積4362例，年齡分布以19-64歲佔大宗有286人、12歲以下70人、65歲以上60人，114人住院中，居家照護新增287人，累計2781人。

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稍早縣長徐榛蔚記者會說明，防疫旅館尚有118張空床，加強版防疫旅館僅剩12張空床，目前規劃讓部分防疫旅館升級成加強版，增加床數。

徐榛蔚表示，針對快篩陽民眾的PCR採檢站，除了5/3-5/8在門諾醫院、部立花蓮醫院外，5/5-5/31期間新增慈濟醫院合心樓南側，時間1530-1900，提供民眾做PCR採檢。

學校部分，共17所學校有班級停課，包括海星高中7例，3班暫停實體課程；平和、新城、宜昌、瑞穗、吉安、萬榮等6所國中，1老師11學生確診，8班暫停實體課程；吉安、北昌、宜昌、光華、中正、馬遠、富世、壽豐等8所國小共15人確診，13班暫停實體課程；森林幼兒園、明禮國小附幼各1人確診，2班暫停實體課程。

另外，花蓮將於明日開打6-11歲兒童的莫德納疫苗，目前收回的疫苗意願調查單中，1萬5057名孩童中僅有3527人有意願施打，接種率約23.4%，但預定的接種時間不會做更改。