僅存不到200隻雌光螢　13公頃馬祖野生動物保護區正式成立

▲馬祖列島雌光螢野生動物保護區正式公告，保護馬祖2種特有雌光螢。（圖／林務局提供）

記者林名揚、蔡怡萍／綜合報導

僅分布於馬祖列島、現存不到200隻的北竿雌光螢與東莒黃緣雌光螢，為2012年發表的2種螢火蟲，農委會及連江縣政府3日同步公告馬祖列島為雌光螢野生動物重要棲息環境、馬祖列島雌光螢野生動物保護區，範圍包括北竿、東莒、西莒等部分區域，面積近13公頃，也是首度針對島嶼生態系昆蟲所劃定野生動物保護區。

馬祖地區雌光螢為特有種，其特性有別於一般螢火蟲。常見螢火蟲到了成蟲發生季節，雌雄螢皆會在夜間發光，其飛行中光點多來自雄螢，而雌光螢則是以雌螢發光為主，雄螢的光則相當微弱；雌螢外觀類似幼蟲，沒有翅膀而無法飛行，會於地面高舉尾部持續發光，吸引雄螢靠近；幼蟲為肉食性，僅捕食馬陸。綜觀前述特殊生態習性，雌光螢極具夜間生態旅遊發展價值。

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產發處指出，經過農委會林務局、新竹林區管理處及中國文化大學森林暨自然保育學系協助，保護區設立後，將善加利用自然與生物資源，提升民眾及社區對生物保育資源觀念認知，落實生物資源保育與促進發展社區觀光，凝聚社區融入生態保育與生態傳承理念，發展馬祖永續生態旅遊。

林務局表示，依據野生動物保育法公告馬祖列島雌光螢野生動物保護區，核心區包含北竿（莒光堡）、東莒（衛生所至加油站）、西莒（有容路），總面積8.30563公頃，核心區周邊棲地的緩衝區總面積為4.684897公頃，管理單位為連江縣政府，權屬機關包括財政部國有財產署、國防部軍備局。保護區核心區為嚴格管制區域，非經許可不得進入，且不得改變棲地、地形、地貌或從事其他開發行為，但保護區劃設前既有農業行為、生態導覽活動與農業設施，在不擴大規模及生態友善經營下不受此限。此外，核心區亦將透過燈火管制減少光害，降低對雌光螢求偶干擾。