台東兩處人工濕地生態導覽「全程免費」　8場次即日起報名

▲大小朋友透過解說員帶領實際水質檢測、說明濕地功能設計及走讀等，從另一個角度看待自然環境。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣環保局去年推出太平溪及關山鎮兩處人工濕地導覽解說活動，吸引了近500人次參加，回饋反應熱烈，今年太平溪人工濕地預計辦理5場次、關山人工濕地辦理3場次，即日起至9月30日止受理報名預約。歡迎機關團體、學校或一般民眾揪團報名。20人就開團，上限40人全程免費。

台東縣政府表示，人工濕地是台東珍貴的綠色資產，太平溪人工濕地及關山人工濕地的存在對台東河川及海洋水質環境至關重要，縣府也將持續努力結合人工濕地優良景觀資源與遊憩休閒機能，創造出兼顧環境保護與觀光發展最大經濟效益，達到環境永續經營目標。

台東多年以來持續推動人工濕地生態導覽解說活動，許多民眾上完濕地導覽解說課程後，申請加入太平溪河川巡守隊及導覽解說志工隊，用不一樣的方式繼續守護濕地與河川。甚至有縣外民眾報名，跨縣市來台東人工濕地取經，可見台東縣人工濕地經營管理已初具成效。

環保局呼籲，以濕地為主題的生態導覽解說活動適合每一個年齡層來了解自己的身邊的土地，歡迎大小朋友一同來透過實際水質檢測、濕地功能設計及人工濕地走讀等豐富的解說導覽活動，由導覽解說員帶領從另一個角度看待自然環境，以自然為師融入天地大教室中，朝成為更健康的人前進。

申請專線089-359049、申請電子信箱yehcc227@gmail.com，由導覽解說員葉先生為您服務。

