先上網預約！北市11醫院「快篩陽急門診」　PCR＋拿藥一條龍服務

▲聯合醫院防疫急門診服務。（圖／翻攝自聯合醫院網站）

記者袁茵／台北報導

因應本土疫情升溫，為避免醫院篩檢站與急診人潮過多，增加群聚感染風險，並保留醫院量能，台北市長柯文哲日前下令，各公費篩檢站迅速轉型為快篩陽綠色通道，提供篩檢、醫生評估診療、開立藥物等多項服務，部分站點更結合車來速篩檢站功能，讓民眾免下車就可完成篩檢、拿藥等醫療服務。

台北市衛生局4日公告11家有提供「防疫急門診」服務的醫院，包括聯合醫院中興院區於4月30日先整備完畢，台北市立聯合醫院、萬芳醫院、關渡醫院於5月1日啟動，三總與馬偕醫院於5月3日加入服務，5月4日榮民總醫院陸續響應加入。

另外，北市衛生局表示，聯醫與新光醫院共同合作「北士科車來速」，方便自駕或摩托車快篩陽個案前來篩檢，自5月4日起每天從上午8時至晚上8時，一共3個時段，可服務1200位個案。

北市衛生局強調，「防疫急門診」專供快篩陽性者採預約或隨到隨做PCR採檢，有醫療需求者，可由防疫急門診醫師診療後開立藥物使用。

衛生局指出，若民眾有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等症狀，請先快篩再就醫，如檢測結果為陽性時，請將使用過的快篩陽性試劑密封，帶至快篩陽篩檢站採檢PCR，並攜帶健保卡、全程佩戴口罩，勿搭乘大眾交通工具，由同住親友接送或自行步行、駕車、騎車前往，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，請撥119。

【台北市防疫急門診服務一覽表】

►聯合醫院仁愛院區、忠孝院區、中興院區、和平院區、陽明院區：

時間：星期一至星期日，上午8時至12時，下午1時至5時。

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►市立萬芳醫院

時間：星期一至星期日，上午8時至12時，請於上午11時30分前報到；下午1時至5時，請於下午4時30分前報到，快篩陽性有醫療需求可現場掛號。

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►市立關渡醫院

時間：星期一至星期日，上午8時30分至11時30分，下午1時30分至5時。

現場排隊掛號

►三軍總醫院

時間：星期一至星期五，上午8時30分至11時30分，請於上午11時前報到；下午1時30分至4時30分，請於下午4時前報到；晚間6時至8時30分，請於晚間8時前報到。

星期六，上午8時30分至11時30分，請於上午11時前報到。

現場掛號

►馬偕醫院

時間：星期一至星期日，上午9時至12時，請於上午11時30分前報到；星期一至星期五，下午2時至5時，請於下午4時前報到。

現場掛號

►北士科快篩陽車來速

時間：星期一至星期日，上午8時至12時，中午12時至4時，下午4時至晚間8時。

預約網址請點此

►台北榮民總醫院

1.中、重度症狀，或合併其它疾病之居家快篩陽性者，請直接至該院急診發燒篩檢站就醫，勿使用遠距視訊門診（星期一至星期日24小時）。

2.年滿6歲，且為無症狀或輕度症狀之居家快篩陽性者，請先掛號「快篩陽性遠距視訊門診」，由醫師評估開立採檢單、藥物及衛教，並於24小時內至急診完成採檢及領藥。

星期一至星期五上午8時30分至12時，下午1時30分至5時遠距視訊門診預約，預約網址請點此。