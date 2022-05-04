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「類接觸20分鐘？」社交距離APP突跳出　他不敢睡：已11天了

▲▼台灣社交距離APP。（圖／記者曾筠淇攝）

▲網友抱怨，隔了11天才收社交距離APP到通知。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者劉維榛／綜合報導

簡訊實聯制取消後，由社交距離APP取代，許多人抱怨它耗電，如今又爆出接觸通知慢半拍。一名男網友抱怨，昨（3）日準備要睡覺時，赫見APP跳出接觸通知，結果一看日期傻眼了，竟是11天前的事。文章曝光後，網友笑虧是「類接觸」，另有人則解釋「因為確診者也這麼晚通報啊！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》傻眼直呼，昨晚睡覺前，社交距離APP突跳出「曾與確診者接觸」的通知，嚇得原PO打開來查看，上頭一行紅字寫著「4月23日接觸20分鐘」。

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當下原PO臉冒三條線直呼，睡意也全消，今天已經是5月4日，「可是4/23到現在已經11天了，這通知似乎有點慢耶！」

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO認為通知慢半拍 。（圖／翻攝爆廢公社）

底下網友搖頭回應，「根本沒下載」、「我跟確診者接觸6天了還是無跳通知，這東西看看就好」、「我也是過了一個禮拜才知道4/23有跟確診者接觸6分鐘」、「只是『類接觸』放心」、「類校正回歸」、「因為現在通報都晚了好幾天，我有朋友PCR陽性，第二天才有通知簡訊，但上自主回報系統一樣無法登記，目前第三天了」、「我4/22接觸，4/25才知道，在家待一天後，直接出門PCR，反正接觸的都接觸了，沒差」。

對此，有網友解釋，「因為確診者要通報後，才會上傳資料，所以現在收到1個月前的接觸通知都是有可能的」、「因為對方確診最近才回報，平常心如擔心就自己快篩一下」。

無獨有偶，本站報導《14天後才通知「接觸確診者5分鐘」　網點名3巨雷：3+4都過了》，一位民眾在5月1日收到通知，於4月17日曾和確診者接觸過3分鐘；另一名讀者則是4月13日與染疫者接觸5分鐘，但也是隔兩周才有訊息通知。

▼網友直呼根本是「類接觸」。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

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