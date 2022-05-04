前法官林奇福等3人與翁茂鍾不當接觸　監院9票全數通過彈劾

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院4日表示，最高行政法院前院長林奇福、最高法院前法官顏南全、台灣台南地方法院前法官蘇義洲等3人，曾經擔任富商翁茂鍾相關案件的承審法官，並在事前或事後與翁茂鍾不當接觸、飲宴及收受饋贈，違反法官倫理，情節重大，因此監察院通過彈劾。

監察院下午發布新聞稿說明，司法院將曾審理翁茂鍾相關訴訟案件的林奇福、顏南全、蘇義洲3人移送監察院審查，經過監察委員王美玉、高涌誠、王幼玲調查相關事證後，認為3人違反法官倫理情節重大，提案彈劾，監察院彈劾審查會3日全票通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監委指出，司法院歸納「自翁茂鍾處購買股票」、「曾參與審理相關訴訟」、「提供法律意見」及「其他不當接觸」等4種違失樣態，將7位法官移送監察院調查，並提出「如承辦翁茂鍾相關案件的法官，即使1次飲宴或收受禮品，也絕不被允許」，作為發動司法懲戒的標準之一。

監察院認為，承審法官如事前或事後與案件關係人飲宴應酬、不當接觸、收受禮品，足以使社會大眾產生不當聯想，產生審判獨立的疑慮，因此該項標準已兼顧法官正當社交活動，核屬社會對法官最低度的要求。林奇福等3人的行為，已經違反法官倫理的最低度要求。

監委表示，被彈劾人雖然主張與翁茂鍾的往來及受贈物品符合正常社交禮俗，但法官不得參加與其職務有利害關係者的飲宴應酬，也不得收受利害關係者的任何餽贈。

監委說明，林奇福等3人曾參與審理翁茂鍾經營事業相關民、刑事訴訟，卻在事前或事後參加與其審判職務有利害關係人的飲宴應酬、球敘及收受禮品，容易令人產生法官與商人結交往來的印象，損及一般社會大眾對於審判獨立的尊重與信賴，違反憲法及《公務員服務法》等相關規定。

監委強調，林奇福等3人的違失情節重大，如果不依循司法懲戒程序予以導正，實在不足以維護司法在社會大眾的公正形象，且3人的違失行為雖然已經超過10年，但監察院彈劾權得行使，對象為「違法或失職」的公務員（包括法官），並沒有「得予懲戒處分」的要件。

監委認為，雖然修正前的《公務員懲戒法》已經超過懲戒權行使期間，該項時效期間僅能限制懲戒處分的行使，不能阻礙懲戒程序的發動，更不妨礙監察院彈劾權的行使。