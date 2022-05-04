　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前法官林奇福等3人與翁茂鍾不當接觸　監院9票全數通過彈劾

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院4日表示，最高行政法院前院長林奇福、最高法院前法官顏南全、台灣台南地方法院前法官蘇義洲等3人，曾經擔任富商翁茂鍾相關案件的承審法官，並在事前或事後與翁茂鍾不當接觸、飲宴及收受饋贈，違反法官倫理，情節重大，因此監察院通過彈劾。

監察院下午發布新聞稿說明，司法院將曾審理翁茂鍾相關訴訟案件的林奇福、顏南全、蘇義洲3人移送監察院審查，經過監察委員王美玉、高涌誠、王幼玲調查相關事證後，認為3人違反法官倫理情節重大，提案彈劾，監察院彈劾審查會3日全票通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監委指出，司法院歸納「自翁茂鍾處購買股票」、「曾參與審理相關訴訟」、「提供法律意見」及「其他不當接觸」等4種違失樣態，將7位法官移送監察院調查，並提出「如承辦翁茂鍾相關案件的法官，即使1次飲宴或收受禮品，也絕不被允許」，作為發動司法懲戒的標準之一。

監察院認為，承審法官如事前或事後與案件關係人飲宴應酬、不當接觸、收受禮品，足以使社會大眾產生不當聯想，產生審判獨立的疑慮，因此該項標準已兼顧法官正當社交活動，核屬社會對法官最低度的要求。林奇福等3人的行為，已經違反法官倫理的最低度要求。

監委表示，被彈劾人雖然主張與翁茂鍾的往來及受贈物品符合正常社交禮俗，但法官不得參加與其職務有利害關係者的飲宴應酬，也不得收受利害關係者的任何餽贈。

監委說明，林奇福等3人曾參與審理翁茂鍾經營事業相關民、刑事訴訟，卻在事前或事後參加與其審判職務有利害關係人的飲宴應酬、球敘及收受禮品，容易令人產生法官與商人結交往來的印象，損及一般社會大眾對於審判獨立的尊重與信賴，違反憲法及《公務員服務法》等相關規定。

監委強調，林奇福等3人的違失情節重大，如果不依循司法懲戒程序予以導正，實在不足以維護司法在社會大眾的公正形象，且3人的違失行為雖然已經超過10年，但監察院彈劾權得行使，對象為「違法或失職」的公務員（包括法官），並沒有「得予懲戒處分」的要件。

監委認為，雖然修正前的《公務員懲戒法》已經超過懲戒權行使期間，該項時效期間僅能限制懲戒處分的行使，不能阻礙懲戒程序的發動，更不妨礙監察院彈劾權的行使。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
電子圍籬退場！　陳時中：本週五與地方討論
「快篩陽視為確診」防疫險會理賠？　金管會這樣說
被陳時中拿「印度神童」比較　柯文哲回應了
確診哥曝「9個東西快準備」　網狂讚實用：第6點超重要
1張圖秒懂「快篩陽、收到接觸警示」該怎辦　醫：別等通知了
快訊／今+28420例！新北「單日首破萬例」　全台各縣市數據
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快篩陰性才能進批發市場　北農昨攔下10人快篩陽轉做PCR

國民黨徵召蘇清泉參選屏東縣長　周春米：我會是最好的選擇

被陳時中拿「印度神童」比較　柯文哲：我是醫生啦！這不是預言

鄭運鵬歡迎羅智強搬家到桃園　「國民黨不歡迎外來人經營很奇怪」

北士科車來速明增1組醫護、1條綠色通道　保留50個名額給沒預約者

妻確診、丈夫居隔日「只有1天」　黃珊珊點出中央回報系統問題

喬裝高中生買菸抽查違規竟37%　林為洲力主疑似未成年必須出示證件

「台灣人均GDP將達3.6萬美元」　蔡英文：睽違19年超越韓國

快訊／北市兒童疫苗5日開打　9日再增11間醫院開兒童特別門診

星戰日鄭運鵬cosplay「天行者路克」　焦糖吐槽：鬼滅之刃吧？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

快篩陰性才能進批發市場　北農昨攔下10人快篩陽轉做PCR

國民黨徵召蘇清泉參選屏東縣長　周春米：我會是最好的選擇

被陳時中拿「印度神童」比較　柯文哲：我是醫生啦！這不是預言

鄭運鵬歡迎羅智強搬家到桃園　「國民黨不歡迎外來人經營很奇怪」

北士科車來速明增1組醫護、1條綠色通道　保留50個名額給沒預約者

妻確診、丈夫居隔日「只有1天」　黃珊珊點出中央回報系統問題

喬裝高中生買菸抽查違規竟37%　林為洲力主疑似未成年必須出示證件

「台灣人均GDP將達3.6萬美元」　蔡英文：睽違19年超越韓國

快訊／北市兒童疫苗5日開打　9日再增11間醫院開兒童特別門診

星戰日鄭運鵬cosplay「天行者路克」　焦糖吐槽：鬼滅之刃吧？

結合餐廳、市集、咖啡館與製麵室　新美式風格義大利餐廳5／6試營運

新生兒慎防RSV！一不留神恐須用呼吸器或住加護病房

才4月慧洋營收獲利雙創新高、單月EPS1.86元　法人相當看好慧洋後市

18歲就32E成男人尤物　21歲女崩潰動手術讓「大胸消風」：改變人生

封測大廠頎邦群聚感染大爆發　800人PCR檢測「200人陽性」

共融式新玩法！宜蘭羅東「船型溜滑梯」吸睛又刺激　還內建噴水池

金門+20！居家照護關懷中心明啟動　縣府發布人員召募令

「2瓶啤酒不會超標」自信一吹GG了　累犯照片將上網...秒變網紅

日公務員家訪被拒　見蒼蠅四竄秒報警！竟在廁所發現個案屍體

日增確診直逼3萬例！林右昌拋3條救命線　盼疫情「軟著陸」

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

新北確診女外出PO文「放風了」　衛生局不罰了！原因曝光

快訊／國民黨團爆：快篩試劑進口商竟是「小吃店」變身！

北市下週恐「軟封城」？　黃珊珊曝觀察指標：緊盯醫療量能

新北顧問稱「陳其邁最有資格」　一張圖看懂雙北、高雄防疫差別

快篩陽怎麼辦？北市5／4啟動「北士科車來速」預約

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

被批耍特權　林靜儀：我非到處亮身份的人

快訊／新北新增4個PCR篩檢站　板橋、中和、三重、林口

快訊／國民黨徵召蘇清泉參選屏東縣長　對戰周春米

法傳系統大塞車！1萬筆回報收不到400筆　黃珊珊嘆：開不出居隔單

快訊／新北+8272！四區確診者最多　20-49歲青壯年為主

被陳時中拿印度神童比較　柯：我是醫生

網傳柯文哲PCR陽性　北市府駁斥

更多熱門

相關新聞

台糖廢棄物花10億清除　監委要查官員掩護業者

台糖廢棄物花10億清除　監委要查官員掩護業者

監察院3日表示，台糖位在台南市新市區的7筆土地，遭非法傾倒廢棄物，不法掩埋廢棄物的總面積達2萬6997平方公尺，清理費用初步估算約新台幣10億2701萬元，且台糖巡查股長涉有掩護業者偷倒廢棄物的行為，監察委員王麗珍、張菊芳認有進一步瞭解的必要，已經申請自動調查。

公職人員申請補助屢遭罰　監院邀六都開會

公職人員申請補助屢遭罰　監院邀六都開會

移工懷孕遭解約回國　監委嘆孤單的母親節

移工懷孕遭解約回國　監委嘆孤單的母親節

監院再添1名公務車駕駛、1名行政人員確診

監院再添1名公務車駕駛、1名行政人員確診

監院巡查國安局　陳菊關切政治檔案開放進度

監院巡查國安局　陳菊關切政治檔案開放進度

關鍵字：

王美玉高涌誠王幼玲林奇福顏南全蘇義洲彈劾監察院

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

蕾菈當眾解開內衣脫了！罕見大尺度火辣片瘋傳

快訊／死亡+5！今本土狂飆2萬8420例、境外增67

麻古茶坊限時3天買1送1！

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

國旅券幸運兒快查　旅宿業加碼抽獎公布

1歲兒高燒40.6度「血氧剩92」！小煜警示必備3救命物資

打3劑疫苗無慢性病！22歲閨蜜「確診重症去世」

原本快篩1條線　睡完午覺「變2條」驚醒

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

快訊／20多歲女重症死「發病到死亡僅6天」

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面