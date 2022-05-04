律師考又沒過！日駙馬小室圭爆簽證5月過期　只能返日閉關準備3戰

▲小室圭紐約律師考試2度滑鐵盧，如今連簽證都成了問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本秋篠宮文仁親王之女真子2021年下嫁醜聞纏身的小室圭，並一同移居美國紐約生活，然而不爭氣的丈夫卻接連兩次都沒考上紐約律師執照，如今別說是養家活口，就連簽證都出了問題。日媒爆料，小室圭目前是持OPT簽證，但是該簽證預計5月失效，因此兩夫妻有可能會在5月暫時返國，並在日本閉關念書，重新準備第3次的紐約律師考試。

根據Friday報導，小室真子不顧皇室與全國人民反對，堅持嫁給小室圭，更在2021年11月移居紐約，搬進年租金高達660萬日幣（約新台幣150萬元）的高級大廈，然而作為律師助理的小室圭年薪僅600萬日幣（約新台幣136萬元）。原本小室圭期望通過律師考試後，能升格正式律師並加薪，怎知赴美後卻2度在紐約律師考試失利，不但難以在原來的律師事務所內生存，甚至還有可能因考試失敗而遭到解雇。

▲小室夫妻2021年11月赴美生活。（圖／達志影像／美聯社）



儘管小室圭將在7月迎接第3次的律師考試，但是在此之前還有一個更大的關卡。小室圭持有的是OPT簽證，是美國移民局授予持有F-1學生簽的校外臨時工作許可，期限為12個月，預計5月到期。小室圭未來必須先取得律師執照，才能申請專業人才的H-1B工作簽證。

有消息指出，曾任東京大學博物館特任研究員的小室真子將在「紐約大都會藝術博物館」（The Met）就職，屆時館方可能透過關係替她申請O-1簽證，小室圭則能取得配偶簽，不過由於配偶簽不能工作，因此他依舊必須將希望放在7月的律師考試上。

消息人士指出，真子恐怕來不及在5月前取得O-1簽證，但小室圭的OPT簽證即將於5月過期，因此兩人有可能在短期內暫返日本，而小室圭則會在日本專心地閉門準備律師考試。

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