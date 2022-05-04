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宅配專員超時工作猝死算職災　他不戒菸...妻兒索賠勝訴只能拿6成

▲▼法院,法槌,判決。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲宅配公司專員因職災猝死，家屬求償卻因他生前有菸癮而少拿4成。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

臺灣宅配通公司一名陳姓專員2018年上班途中心臟病發身亡，遺孀告公司求償642萬餘元，指稱丈夫每天工時超過12小時，要處理客訴與支援送貨，公司坐視員工在高壓環境長期工作造成不幸，業者辯稱陳男有高血壓卻沒按時回診，與工作無關，台北地院審理認定陳男死於職災，但陳男沒控制自身菸癮以致增加心臟病發風險，須自負40%過失責任，判宅配通應賠353萬餘元，可上訴。

本案發生於2018年8月1日上午，陳男從新北市淡水區住處要到新店區貨物站上班途中，心臟病發被送醫急救，仍於當天上午7時許不治，距離他46歲生日僅約一個月，身後留下妻子與一對仍就讀國小的年幼子女。

陳妻林女提告指稱，丈夫從2006年8月起受僱於臺灣宅配通公司，從司機一路升到公司在淡水的貨物站經理，每天要處理車禍、貨物事故與客訴等工作，加上司機嫌累紛紛離職，丈夫還得支援送貨，天天在早上7點前出門、深夜11點多才到家。

陳妻批宅配通不但不派人支援，反而因送貨遲延，把她丈夫降調士林站經理，又因站內發生司機偷錢事件，害丈夫再被降調北投站專員，事發前不久，再以支援之名把她丈夫調到新店站，光是往返通勤車程，每天就要1.5小時到2個多小時。

陳妻認為丈夫因半年內遭頻繁調動3次而承受極大心理壓力，加上每天工時逾12小時、長期在高壓環境無助地超時工作，因而造成心臟病發，使她頓失人生伴侶，子女更無法接受父親過世，常半夜喊胸痛，上學出現過份緊張到發抖、退縮等異狀，需要心理輔導。

陳妻主張丈夫的死亡已被勞保局認定為職災事故，因此扣除已領的團體保險與職災補償等款項後，要求宅配通應再賠償她和2名子女扶養費、精神慰撫共642萬餘元。

宅配通聲稱陳男事發前沒超時工作，陳男晚上7點到8點才打卡下班，是刻意留在公司避開車潮的緣故，不是都在加班，公司對陳男寄予厚望，因愛惜人才而調整他職務，事先都經過陳男同意，陳男只有上午短暫機動支援送貨，且跟另一位專員搭檔出勤，陳男「多半在車上休息」。

宅配通指陳男從到職第一年到2017年的健康檢查，都顯示他有高血壓問題，公司常提醒他回診治療，但陳男於事發前半年內，僅在2018年5、6月去心臟血管科就診，距離前次回診已將近半年，陳男甚至2015年到2017年長達2年從沒就醫，所以陳男猝死跟工作無關，且本身有過失。

法官查明勞保局確實認定陳男猝死屬於職災，包括事發前6個月平均月超時工作近60小時，事發前2個月更增加到71小時，都超出勞動部《職業促發腦血管及心臟疾病（外傷導致者除外）之認定參考指引》所定的45小時。

此外，法官指陳男事發前遭頻繁調動，精神負荷不輕，加上通勤時間增加，排擠休息或睡眠時間，與猝死也有相當因果關係。

法官認定臺灣宅配通公司沒善盡僱主預防員工發生職災的責任，但陳男生前有25年菸齡，平均每天要抽半包到一包菸，且他不僅有高血壓毛病，健檢也發現他有心臟輕度肥大，他仍沒控制菸癮，須自負40%過失責任，判臺灣宅配通公司應賠陳男妻兒3人共353萬餘元，可上訴。

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