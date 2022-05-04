今本土增28420例！新北「單日首破萬例」暴增10151例最多

記者趙于婷／台北報導
中央流行疫情指揮中心今公布新增28420本土個案、67境外，新北10151例、台北5538例、桃園4814例、台中1680例、高雄1021例、基隆1003例等。
▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）
今日新增2萬8420例本土病例，為1萬3664例男性、1萬4744例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市1萬0151例、臺北市5538例、桃園市4814例、臺中市1680例、高雄市1021例、基隆市1003例、臺南市795例、新竹縣542例、宜蘭縣525例、花蓮縣450例、屏東縣428例、彰化縣313例、雲林縣257例、苗栗縣194例、新竹市182例、嘉義縣140例、南投縣138例、臺東縣117例、嘉義市72例、澎湖縣34例、金門縣20例、連江縣6例。
今日也新增5例本土病例死亡個案，為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，確診日介於今年4月27日至5月2日，死亡日期介於4月29日至5月2日。
另外，今年第七批採購Moderna疫苗111.55萬劑，也將於今日下午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種，該批效期至2022年8月20日。
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