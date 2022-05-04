今本土增28420例！新北「單日首破萬例」暴增10151例最多

指揮中心緊急向22家廠商採購快篩試劑，但國民黨立法院黨團4日踢爆，其中一家「高登環球生醫有限公司」竟然是資本額200萬的小吃店變身，先前沒有任何醫療專業和相關實績，質疑「中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業疑慮？」對此，指揮中心指揮官陳時中回應，「緊急需要時，會以最後交出來東西合不合格為準」，換言之，是交貨審查，檢驗合格15天後才付款。