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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安當「大母雞」致電初選新人　親自回應5月參選傳聞

▲▼立法院 立委蔣萬安堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台北市長熱門人選、國民黨立委蔣萬安傳出近日致電恭喜黨內初選過關的參選人，對於落選者也一一致電慰問，甚至拉入團隊。對此，蔣萬安今（4日）受訪證實此事，而對於5月參選的傳聞，他則駁斥，「現在還是多關心疫情，我們並沒有去想關於選舉的事情。」

蔣萬安今在立法院受訪表示，現在大家還是關心疫情的發展，以及指揮中心如何真正做好準備，提出能夠緩住疫情的防疫政策，現階段實在不適合再討論任何關於選舉或民調的事情。

針對國民黨要求指揮官陳時中下台，蔣萬安回應，疫情越來越嚴峻，民眾的疑問是「政府到底準備好了沒？」他認為快篩劑最重要的3個要件，就是一定要「平價、充足、容易取得」，就這麼簡單，其他國家可以做到，為什麼台灣做不到？若參雜太多政治利益考量，民眾無法接受。

被問到在黨內議員初選結束後有致電新人們，蔣萬安說，在初選過程中，很高興看到黨內有這麼多優秀的年輕人願意投身選舉、參與公共事務，每一位參與初選的年輕朋友，都非常優秀、對地方事務也非常有熱忱，面對年底的選舉，要發揮團隊戰力、打一場團體戰。

至於5月參選的傳聞，蔣萬安則駁斥，「現在還是多關心疫情，我們並沒有去想關於選舉的事情。」

他強調，面對每天許多快篩陽性要做PCR的人潮，以及很多原本就需要中重症醫療資源的民眾，現在已經到非常危急的狀況，指揮中心不要麻木不仁，希望政府聽到大家心聲，不要重蹈其他國家覆轍，努力守住這波疫情。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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