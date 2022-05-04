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弟弟PCR確診！哥傻眼「1原因無法買快篩」　他轟漏洞：該怎麼辦

▲▼ 羅氏家用快篩,快篩實名制（圖／記者劉維榛攝）

▲許多民眾抱怨，買不到實名制快篩！（圖／記者劉維榛攝）

記者劉維榛／綜合報導

「有沒有快篩實名制有一堆漏洞的八卦？」一名網友表示，友人正在上班，卻接獲弟弟確診，嚇得他臉垮了，無奈今日實名制僅供身分證最後一碼雙數的人才可購買，友人則是單數，根本無法購買快篩劑，氣得原PO怒轟實名制有漏洞。事實上，若確認為密切接觸者則會被匡列、居家隔離3+4天，有症狀再快篩即可。

一名網友在PTT抱怨，朋友的弟弟於今（4日）PCR陽性，兄弟倆同住且為密切接觸者，但得知此消息時，朋友還在上班，當下完全不知所措，猶豫是否該回家時，同時也向老闆坦承狀況，結果老闆也一臉茫然

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原PO建議友人買快篩檢測，但偏偏快篩實名制有身分證尾數分流，今天是雙數的人可購買，偏偏朋友身分證尾數是單數，因此根本無法購買。

對此，原PO氣炸表示，「快篩實名制跟口罩實名制根本不能比啊，問題那麼多...便宜我也不想囤貨欸，有沒有快篩實名制有一堆漏洞的八卦？所以我朋友到底該怎麼辦？」

文章曝光後，底下網友熱議，「自主應變啊，想怎麼做就怎麼做」、「你去買給他阿」、「有自費快篩啊」、「有打疫苗、沒症狀，就繼續上班啊」、「認真說，很多人有症狀，根本買不到快篩，到處問哪裡買」、「 直接3+4，你有3天可以請人找快篩」。

修正版居檢、居隔3+4、照護者。（圖／記者周亭瑋製圖）

▲3+4與10+7一圖秒懂。（圖／記者周亭瑋製圖）

根據指揮中心規定，10+7適用於「入境台灣者（居家檢疫）」、「無症狀或輕症確診者（居家照護）」，前10天皆為隔離，後7天為自主健康管理期，不過部長陳時中3日下午記者會宣布，自5月9日開始，入境的10+7檢疫縮減為7+7。

3+4則是適用於「密切接觸者（居家隔離）」、「居家照護同住者（居家隔離）」，前3天是隔離，後4天是自主防疫，被匡列時需快篩，隔離過程中有症狀也需快篩，在後4天的自主防疫期間若要出門，則需每日快篩，而密切接觸者包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事（以九宮格方式認定）。

若得知周遭有人確診，可依自己是密切接觸者、或非密切接觸者實施不同作為。

※補充說明：密切接觸者是以確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸者，包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事。

密切接觸者

若您是密切接觸者，請先留在家中戴口罩自我隔離，避免共餐、接觸他人及使用相同衛浴，並等候衛生單位通知指示。若確認為密切接觸者則會被匡列、居家隔離3+4天，有症狀再快篩即可。期間若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，立即聯繫衛生局或撥打1922。

非密切接觸者（含密切接觸者的接觸者）

若您是非密切接觸者，只需自我健康監測10天，並等待該名接觸者的檢驗結果，若該名接觸者為陰性，則可解除監測、正常生活；若為陽性，您將轉為確診個案接觸者，依照密切接觸者流程執行相關防疫措施。

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關鍵字：

確診陽性快篩實名制漏洞雙數單數密切接觸者

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