鄭州突宣布封城一周！富士康：園區保持生產計劃不變

▲河南鄭州宣布封控，居民趕在午夜前外出買物資。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州爆發新一波本土疫情，官方3日晚間突然宣布，從4日零時起至10日24時，全市實施為期一周的封控管制，期間「足不出區、嚴禁聚集」。另外，富士康在鄭州設有重要廠區，也特別在一份聲明中表示，園區保持生產計劃不變。

鄭州官方3日晚間發出「73號通告」，稱當前疫情防控形勢嚴峻複雜，為有效阻斷疫情傳播，鄭州在全市主城區（中原區、二七區、金水區、管城區、惠濟區、鄭東新區、高新區、經開區）範圍內開展多輪全員核酸檢測。

鄭州官方表示，5月4日零時起，鄭州全市人員非必要不離鄭，確需離鄭的，健康碼綠碼，持有24小時內核酸檢測陰性證明（紙質版、電子版均可）、所在單位（學校）證明或居住地所屬社區證明。

鄭州官方提到，市域外人員非必要不入鄭，確需入鄭的，須查驗「兩碼一證」，即健康碼、行程碼和48小時內核酸檢測陰性證明。入鄭後立即進行1次核酸檢測，並遵守鄭州市疫情防控規定，重點地區入鄭人員管理和服務措施不變。

▼居民趕買物資，市區深夜仍有大量車流。（圖／CFP）

鄭州官方強調，除封控區外，主城區其他區域參照管控區標準管理，實行「足不出區、嚴禁聚集」措施。每天每家可安排1人，憑24小時核酸檢測陰性證明、小區臨時出入證，在做好個人防護的前提下，到社區指定地點購買生活物資。

上海、江蘇等地的封城導致許多工廠減產、停產，富士康鄭州廠的動態也備受關注。根據《鳳凰網》報導，富士康4日在一份聲明中表示，「我們的園區保持生產計劃不變。」

另外，據《中國證券報》日前報導，鄭州富士康近期正大舉招工，5月2日起返費模式最高8500元人民幣，求職者在職不少於90天且有效出勤滿55天，可以領到8000元獎金，推薦人可領取500元獎金。

報導指出，4月27日時，鄭州富士康iDPBG事業群招聘獎金是6500元，這也意味著，5月2日起獎金提高了30.77%。

資料顯示，富士康iDPBG事業群主要負責蘋果手機組裝，富士康鄭州廠區是蘋果iPhone最大組裝地點，也是富士康組裝蘋果產品的主力廠區。

▼鄭州富士康近期大舉招工。（圖／翻攝鄭州富士康）

