XE「陽轉陰」至少要10天！　專家憂：新變種讓病毒傳更遠

▲XE需要花費更長的時間才能轉陰。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者王佩翊／編譯

英國免疫學家坎寧（Denis Kinane）表示，Omicron的重組新變種XE不同於以往其他病毒，病患感染後，至少需要10天或更長的時間，才會轉陰。然而目前的檢測率大幅下降，且多為無症狀或輕症，因此可能會造成病毒傳播的範圍更廣泛，進而對高風險族群造成危害。

根據《鏡報》報導，最新統計數據顯示，Omicron新變種XE出現陽性反應的時間超過10天，也就是說，患者感染後需要10天以上的時間才能轉陰，相反地，Omicron平均只需要6至7天。免疫學家坎寧示警，這樣的變化意味著病毒有更長的時間可以傳播，且有機會傳得更遠。

他表示，XE與目前變種的其中一個差別就是，在一些個體中，它能持續保持高水準的PCR陽性，傳染的時間更長。他提醒，英國政府推行與新冠共存，因此取消了旅遊限制，並且降低檢測率，也取消免費篩檢，所以很難確定有哪些變種病毒仍然存在或是大範圍傳播。

坎寧說，「我完全能夠理解政府希望盡快恢復正常。然而取消免費檢測恐怕對免疫力低下的高危險族群帶來隱憂，因為他們無法得知社交圈內人是否有感染新冠病毒，他們身旁的人甚至有無症狀感染者。」他認為，檢測對公共衛生而言是重要的一環，能有效防止病毒繼續傳播。

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