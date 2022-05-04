面試女板橋到永和花5小時　老闆打烊見「遲到理由」傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

一名老闆4日凌晨在臉書PO文抱怨，2日和一名39歲的女子約好傍晚6點30分面試，但對方說會晚到，結果一直等到打烊都不見人影，直到隔日凌晨1時22分才收到回覆，理由是「因為下雨的關係，導致過去已經關門了」，讓他超級傻眼，「板橋過來（永和）是有多遠？要5個小時？」最後也霸氣決定不給對方再次面試的機會。

▲原PO分享遇到奇葩面試者。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，這名女子在2日早上9點48分傳訊息詢問，當日傍晚6點30分能不能過去面試，他立即同意，然而，約定的時間到了卻不見人影，他等到晚上8點01分實在忍不住，於是主動聯繫，對方才回答會晚點到。

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但更讓原PO傻眼的是，他一直等到店都打烊了，女子還是沒有來，直到3日凌晨1時22分才又收到回覆，理由是「因為下雨的關係，導致過去已經關門了」，讓他無言到極點，「連通電話都不告知一下，板橋過來（永和）是有多遠？要5個小時？還是一路颱風、龍捲風、山崩地裂？放鳥還說得好像是我關門沒等她一樣。」

文章公開之後，吸引超過2400名網友按讚熱議，大家紛紛留言安慰原PO，「這種的根本沒心要工作，她當你是超商吧」、「太扯了，不管是誰我都絕對不會用」、「搞得像是她要面試你一樣」、「沒有時間觀念的人直接剔除」、「走路都應該到了，我同事住板橋，從萬華走過去也才2個小時」、「現在很多奇葩求職者，把面試當成玩遊戲」。

至於後續處理，原PO提到，雖然女子有意再約一次面試，但他決定「爽約就沒隔天了」，況且對方已經是39歲的成年人，還這麼不守時守約，他也不敢錄用，最後乾脆已讀不回，沒有同意給予第二次機會。

▼網友們認為面試守時是基本準則。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）