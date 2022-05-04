實在囂張！為800萬在台北地檢署門口鬥毆砍人　43歲男身中3刀倒地

▲許男與吳女因800萬元債務，雙方友人在台北地檢署門口大打出手甚至出刀砍人，地面留下斑斑血跡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北地檢署驚傳有人遭砍！台北一名許姓男子因積欠吳女800多萬元，3日下午許男在北檢門口遇到吳女帶人討債，雙方一言不合竟大打出手，轄區警方獲報到場，依聚眾鬥毆罪嫌將雙方9人移送北檢偵辦。孰料同日晚間，雙方開完偵查庭離開，許男友人竟在北檢門口埋伏，見到對方步出門口，竟一湧而上持刀猛砍，其中一人身中3刀送醫。警方已調閱監視器追查涉案犯嫌，全案將依殺人未遂罪嫌偵辦。

▲許男友人在地檢署門口埋伏，持西瓜刀朝林男猛砍。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，許男與吳女（均約40歲）日前曾因800多萬元的借貸糾紛，雙方協商多次甚至打過官司，吳女得知許在3日會到北檢開庭，找來多名友人打算找他協商債務，孰料許男下午1時許步出北檢時，遇到吳女等人前來討債，雙方一言不合竟在北檢門口大打出手，保全、法警見狀趕緊上前制止並報警，轄區警方獲報派員到場，將許、吳及其他鬧事民眾共9人帶回調查。

警方製作完筆錄，將9名在北檢門口打群架的犯嫌，依聚眾鬥毆罪嫌移送台北地檢署偵辦，訊後9人均獲檢方諭令無保請回，但限制住居。許男友人在開庭結束後心有不甘，7、8人在北檢門口埋伏，等對方於晚間10時許開庭完步出北檢，多人一湧而上，其中2人手持西瓜刀，對著來不及閃躲的林男（43歲）一陣猛砍。

▲轄區警方正積極調閱監視器，追查涉案犯嫌下落。（圖／記者游宗樺攝）

犯嫌行兇後分乘4輛車逃逸，留下痛苦哀嚎的林男及錯愕的同行友人，警消到場，發現林男右手臂、右腹、右大腿共有3處刀傷，送醫急救暫無生命危險。警方經調閱監視器，已掌握涉案犯嫌及車輛的相關資料，將派員全力追緝，全案將依殺人未遂罪嫌偵辦。