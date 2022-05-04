　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

實在囂張！為800萬在台北地檢署門口鬥毆砍人　43歲男身中3刀倒地

▲▼許男與吳女因800萬元債務，雙方友人在台北地檢署門口大打出手甚至出刀砍人。（圖／記者游宗樺攝）

▲許男與吳女因800萬元債務，雙方友人在台北地檢署門口大打出手甚至出刀砍人，地面留下斑斑血跡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北地檢署驚傳有人遭砍！台北一名許姓男子因積欠吳女800多萬元，3日下午許男在北檢門口遇到吳女帶人討債，雙方一言不合竟大打出手，轄區警方獲報到場，依聚眾鬥毆罪嫌將雙方9人移送北檢偵辦。孰料同日晚間，雙方開完偵查庭離開，許男友人竟在北檢門口埋伏，見到對方步出門口，竟一湧而上持刀猛砍，其中一人身中3刀送醫。警方已調閱監視器追查涉案犯嫌，全案將依殺人未遂罪嫌偵辦。

▲▼許男與吳女因800萬元債務，雙方友人在台北地檢署門口大打出手甚至出刀砍人。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼許男與吳女因800萬元債務，雙方友人在台北地檢署門口大打出手甚至出刀砍人。（圖／記者游宗樺攝）

▲許男友人在地檢署門口埋伏，持西瓜刀朝林男猛砍。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，許男與吳女（均約40歲）日前曾因800多萬元的借貸糾紛，雙方協商多次甚至打過官司，吳女得知許在3日會到北檢開庭，找來多名友人打算找他協商債務，孰料許男下午1時許步出北檢時，遇到吳女等人前來討債，雙方一言不合竟在北檢門口大打出手，保全、法警見狀趕緊上前制止並報警，轄區警方獲報派員到場，將許、吳及其他鬧事民眾共9人帶回調查。

警方製作完筆錄，將9名在北檢門口打群架的犯嫌，依聚眾鬥毆罪嫌移送台北地檢署偵辦，訊後9人均獲檢方諭令無保請回，但限制住居。許男友人在開庭結束後心有不甘，7、8人在北檢門口埋伏，等對方於晚間10時許開庭完步出北檢，多人一湧而上，其中2人手持西瓜刀，對著來不及閃躲的林男（43歲）一陣猛砍。

▲▼許男與吳女因800萬元債務，雙方友人在台北地檢署門口大打出手甚至出刀砍人。（圖／記者游宗樺攝）

▲轄區警方正積極調閱監視器，追查涉案犯嫌下落。（圖／記者游宗樺攝）

犯嫌行兇後分乘4輛車逃逸，留下痛苦哀嚎的林男及錯愕的同行友人，警消到場，發現林男右手臂、右腹、右大腿共有3處刀傷，送醫急救暫無生命危險。警方經調閱監視器，已掌握涉案犯嫌及車輛的相關資料，將派員全力追緝，全案將依殺人未遂罪嫌偵辦。

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

實在囂張！為800萬在台北地檢署門口鬥毆砍人　43歲男身中3刀倒地

23歲女重劃區工地內散心　竟「直墜2m深排水溝」拿手機報警得救

台南剛滿月男嬰遭父親虐打！「超扯理由」讓全網氣炸

台南爸虐嬰遭收押…還留有2幼女　黃偉哲要求警方嚴辦

快訊／台南驚傳虐童！狠父疑暴打滿月男嬰全身瘀青　火速被收押

議員揭離譜車禍　疑酒駕當警員面駕駛「男變女」頂包待追查

女兒剛要上國小！腳踏車男喝醉違停慢車道　遭撞飛搶救5天亡

中和小客車超車撞倒阿北　後方行車全都錄…質疑號誌擋路

徐乃麟贏了！向大龍蝦總經理討借款90萬勝訴確定

快訊／台中貨車猛撞工程車翻覆！車頭扭曲全爛　1駕駛受困

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

劉在錫一個玩笑「被賞3巴掌」　金鍾國一跨秒入水...全昭旻：腿好短XD

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

實在囂張！為800萬在台北地檢署門口鬥毆砍人　43歲男身中3刀倒地

23歲女重劃區工地內散心　竟「直墜2m深排水溝」拿手機報警得救

台南剛滿月男嬰遭父親虐打！「超扯理由」讓全網氣炸

台南爸虐嬰遭收押…還留有2幼女　黃偉哲要求警方嚴辦

快訊／台南驚傳虐童！狠父疑暴打滿月男嬰全身瘀青　火速被收押

議員揭離譜車禍　疑酒駕當警員面駕駛「男變女」頂包待追查

女兒剛要上國小！腳踏車男喝醉違停慢車道　遭撞飛搶救5天亡

中和小客車超車撞倒阿北　後方行車全都錄…質疑號誌擋路

徐乃麟贏了！向大龍蝦總經理討借款90萬勝訴確定

快訊／台中貨車猛撞工程車翻覆！車頭扭曲全爛　1駕駛受困

實在囂張！為800萬在台北地檢署門口鬥毆砍人　43歲男身中3刀倒地

「偷帶狗」進民宿被抓包　一家三口惱羞嗆老闆：我們是消費者唉！

台南毒父「廁所虐嬰」暴打！網狂Tag連千毅　他5字回應了

23歲女重劃區工地內散心　竟「直墜2m深排水溝」拿手機報警得救

暴雪首款手遊《魔獸兵團》畫面曝光　迷你自走棋玩法粉絲褒貶不一

瘋搶快篩劑！他轟1族群狂囤貨「這麼希望染疫？」網曝缺貨主因

烏克蘭情報：俄國提議匈牙利「瓜分烏克蘭」　匈牙利痛批：假新聞

男大生改名「高價鮭魚」1年仍不後悔　2天賺11萬甩鈔票：超級爽

哈利「頭埋私密處」激戰二代黑寡婦！　佛蘿倫絲普伊大尺度床戲公開

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」：新北、中央應該會跟上

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

社會熱門新聞

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

台南虐童案！狠父疑暴打嬰被收押

台南虐童案　黃偉哲要求嚴辦

腳踏車男喝醉違停遭撞亡　女兒剛要上國小

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

徐乃麟借款案　獲賠90萬確定

她被嫌做愛太大聲　房東拿殺蟲劑狂噴：殺死蟑螂

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

孫安佐製槍案　二審開庭回「不知要說什麼」

妻戰2男影流出　夫怒告真相更驚人

23歲女工地內散心　直墜2m深排水溝

議員揭酒駕車禍頂包　當警面駕駛「男變女」

軍官外遇女清潔員住處輕生！　正宮事後發現驚人秘密

雲林男騎機車闖自行車道　主動認酒駕有貓膩

更多熱門

相關新聞

載人妻到摩鐵慘出包　他狠撞5人抓姦團下場曝

載人妻到摩鐵慘出包　他狠撞5人抓姦團下場曝

粘姓男子和劉姓女子分別為有配偶之人，卻在去年2月一起到摩鐵「吃東西」，不料因為風聲走漏，被劉女丈夫親友得知，一群人報警後守在摩鐵前準備抓姦，沒想到粘男才剛把車駛出房門就看見劉女丈夫的親友團，竟直接加速衝撞抓姦親友團，造成一行5人全部掛彩，事後怒告粘男殺人未遂。一審，法院依傷害罪判粘男有期徒刑1年6月；案件經上訴至二審後，法院仍認為粘男犯行無法構成殺人未遂罪，依傷害罪判處粘男有期徒刑1年3月。

檢座劉彥君已婚帶妹上摩鐵　職務法庭判罰4月俸

檢座劉彥君已婚帶妹上摩鐵　職務法庭判罰4月俸

新北逆子放火燒屋　竟冷眼看滅火

新北逆子放火燒屋　竟冷眼看滅火

清晨猛刺阿姨10刀　母求情：他有病

清晨猛刺阿姨10刀　母求情：他有病

車禍受傷卻提告　警「一句話」引怒

車禍受傷卻提告　警「一句話」引怒

關鍵字：

台北地檢署聚眾鬥毆殺人未遂

讀者迴響

熱門新聞

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

台南虐童案！狠父疑暴打嬰被收押

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！

印度神童全家被起底！工程師爸砸重金造神　占卜收費曝光

美湖底發現40年桶屍　警方曝：還會有更多

余苑綺「肺部長東西爆開」　4歲女兒許生日願望藏洋蔥！

台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因

防疫保單之亂／和泰產險公佈3大核保門檻　違反將退件　

賣場時鐘都預設10：10　網曝原因

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面