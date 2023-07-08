1歲男童哭鬧被狠父打到半癱！　弟出生1個月...也被母+同居人虐死

▲高雄一名1歲男童被生父打到失能癱瘓，而他才出1個月的弟弟也疑似被母親和同居人打死。（示意圖／123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄22歲吳姓男子因1歲兒子哭鬧、吵到他睡覺，去年11月拿塑膠棍毆打男童全身，最後打到男童腦傷失能，未來極可能須長期臥床、生活無法自理，吳男因凌虐男童致重傷害，最後被判8年10月徒刑。而吳男在收押期間，他20歲的賴姓妻子為他生下二兒子，並帶著兒子和另一名吳姓男子同居，兩人疑似因男嬰哭鬧動手毆打，導致男嬰顱骨出血，送到醫院前就死亡，不過賴女和吳姓同居人都否認施虐，檢方向法院聲請羈押兩人獲准。

判決指出，吳姓生父從事網拍，作息日夜顛倒，因不滿1歲的兒子在他睡覺時哭鬧、摔東西，用塑膠棍以每周1次的頻率毆打男童頭、臉和四肢。去年11月10日晚間7點多，吳男又因男童哭鬧，拿塑膠棍毆打他，打到男童顱內出血、顱骨骨折、全身多處瘀傷，而後賴姓妻子發現兒子癱軟昏迷，才緊急送醫急救。經醫院後續評估，認為男童因腦傷而造成左側偏癱、全面性發展遲緩，可能造成失能、癲癇等後遺症，屬肢體中度之身心障礙，未來需高度依賴社會福利及教育資源支持復健，因賴女無意將孩子接回去照顧，出院後由社會局安置。

而在吳男因凌虐男童被起訴收押期間，賴姓妻子於今年5月替他生下二兒子，原本將男嬰交由外曾祖父母照顧，後來賴女認識另一名24歲吳姓男子，兩人同居後，賴女將二兒子接往同住，沒想到又傳出疑似施暴。

賴女聲稱男嬰凌晨時餵奶沒反應，於6月18日送醫搶救，但男嬰到院前死亡，因死因不明，檢警相驗屍體發現，男嬰顱骨有出血，身體外觀還有多處新舊傷勢，懷疑男嬰生前可能遭虐。

經地檢署查扣相關證據後，因男嬰的賴姓生母及吳姓同居人犯罪嫌疑重大，檢察官同時指揮警方現場採證、調閱及查扣相關證物、手機數位鑑識，並傳喚賴女及吳姓同居人到案說明。

據了解，20歲的賴女住在左營區，育有一名未滿周歲的男嬰，賴女與吳姓同居人平日輪流照顧男嬰，2人疑因不滿該男嬰哭鬧而涉嫌動手毆打，後來發現男嬰出現抽搐、呼吸微弱等異常情形，緊急送往醫院搶救，最後仍宣告不治。不過兩人都否認對男嬰施虐，檢方認為有串證逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。