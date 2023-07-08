嫌1歲兒哭鬧吵他睡覺！22歲狠父塑膠棒狂毆打到半癱　法官重判

▲吳姓男子家暴1歲兒，打到小孩腦傷癱瘓失能。（示意圖／翻攝自pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄22歲吳姓男子因1歲兒子哭鬧、吵到他睡覺，在長達3、4個月期間裡，每周都會情緒失控，拿塑膠棍毆打男童全身，最後打到男童腦傷失能，未來極可能須長期臥床、生活無法自理。高雄地方法院審理後，認定吳凌虐致重傷害犯行明確，由於被害人未滿18歲，重判他8年10月徒刑。

判決指出，吳男從事網拍，作息日夜顛倒，因不滿1歲的兒子在他睡覺時哭鬧、摔東西，用塑膠棍以每周1次的頻率鞭打男童大腿後側，如果男童尖叫惹他情緒失控，吳男會朝男童頭部鞭打，導致男童頭、臉到腳全身上下都是瘀傷。

去年11月10日晚間7點多，吳男又因男童哭鬧，拿塑膠棍毆打他，打到男童顱內出血、顱骨骨折、全身多處瘀傷，而後吳妻發現兒子全身癱軟、叫他都沒回應，才緊急送醫急救。經醫院後續評估，認為男童因腦傷而造成左側偏癱、全面性發展遲緩，可能造成失能、癲癇等後遺症，屬肢體中度之身心障礙，未來需高度依賴社會福利及教育資源支持復健。

全案審理時，吳男坦承犯行，供稱他也是一個從小被打到大的人，所以對小孩也是延續原生家庭的教育方式。

法官認為，吳男只要工作壓力大，就會情緒失控毆打男童，導致孩子還未滿2歲，未來就極可能需長期臥床、生活無法自理。吳男的父母雖確實因父親家暴而離婚，母親帶吳回娘家與外祖母同住，而外祖母和外祖父同樣因家暴離婚，吳男因未受過適當的親職教育，只能憑成長經驗養育自己的小孩，但仍不能因此合理化虐待小孩的暴行。

法官審酌吳在案發時才22歲，經評估屬兒虐再犯高風險，而妻子目前也剛生下小孩等情，判定吳需在長期刑期中受教化，才符合兒童最佳利益，依對於未滿18歲之人，施以凌虐，因而致重傷，處8年10月徒刑。全案還可上訴。