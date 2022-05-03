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三重「包租代管」社宅貴爆！10坪月租2萬8…議員批：比明倫還扯

▲▼新北市議會市政總質詢，民進黨議員張志豪質詢侯友宜，是否會追隨朱立倫主席路線。（圖／記者呂佳賢攝）

▲李倩萍發現三重某間包租代管社宅租金貴得離譜，10坪月租2萬8,000元。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市議會3日進行單位質詢，民進黨籍議員李倩萍表示，社宅的包租代管出現許多亂象，三重某間10.6坪的社宅，在租屋網站上月租高達2萬8,000元，換算下來單坪月租2,641.5元，比明倫社宅貴了快3倍，租金太過離譜，市府應有完善的機制並加以監管，才能落實包租代管的美意。

李倩萍在議會上說明，依據相關法令規定，包租代管要訂定租金，需要找三處相似坪數、地點的物件來參考，但尋找物件的方式都是由業者自行評估，訂定租金標準後，也是業者自行審查。

李倩萍說，她在某個租屋網站上看見三重的社宅個案，是10.6坪的套房，月租卻高達2萬8,000元，換算下來每坪租金2,641.5元，比先前引起輿論、遭到撻伐的明倫社宅還貴，明倫社宅44坪月租4萬500元，換算下來每坪920元，等於這間社宅比明倫社宅每坪的租金高出近3倍。

▼李倩萍表示，明倫社宅44坪月租4萬500元引起爭議，三重某包租代管社宅卻更離譜。圖為明倫社宅外觀。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼明倫社宅外觀。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

李倩萍提到，有些包租代管的社宅租金太過離譜，市府深入了解一下，要有完善的機制來評定租金，並加以監管，甚至要修訂更嚴格的標準，才能落實包租代管的美意。

對此，城鄉局局長黃國峰回應，以三重的套房來看，每坪租金最高約1,200元，該起個案是中央與業者合作所推出，目前已經下架，後續將與國家住都中心一同稽查，未來也會嚴加審查。

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