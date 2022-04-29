刺青男假冒檢察官監管存款！女領35萬機警查證　警將計就計逮人

記者郭世賢／新北報導

陳姓男子（23歲）假冒台北地檢署檢察官，誘騙一名女子以涉及洗錢要監管帳戶存款，女子領出35萬元後，返家時驚覺有異，立即向中正一分局求證，得知確認是詐騙後，中正一分局值勤官李佳翰立即通知轄區瑞芳警分局派員阻詐，28日晚上當場逮捕陳男，警訊後依詐欺罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

▲陳姓男子（23歲）假冒台北地檢署檢察官上門監管存款。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方調查，曾姓女子（69歲）在家中接獲電話，對方佯稱是台北市中正一分局警員偵辦洗錢案，發現曾女帳戶涉嫌洗錢，並請她至銀行提領存款，對方並稱後續由台北地檢署檢察官到府監管，曾女依照詐騙集團指示，向行員表示家中需要裝潢，領出35萬元存款。

瑞芳派出所林俊瑋所長說，返家時，曾女忽然驚覺有異可能是詐欺，並立即向中正一分局求證，得知確認是詐騙後，中正一分局值勤官李佳翰立即通知轄區瑞芳警分局派員阻詐；瑞芳派出所警員到場後決定將計就計，立即在曾女家周邊埋伏警力，等待車手上門取款。

果然在28日晚間8點多，陳男到達自稱檢察官身分後，埋伏在旁員警，隨即出現將陳男當場逮捕，並查扣犯嫌用來取信被害人的監管證明；後續警方將持續追查陳男有無涉及其他犯罪並追查上游集團。

瑞芳警分局長謝龍富表示，警方會持續加強打擊詐騙集團囂張氣焰，同時也呼籲民眾，接獲不明來電，應多方求證或撥打165反詐騙專線查詢，避免辛苦血汗錢落入詐騙集團手中。

▲▼陳姓男子假冒台北地方法院監帳公文及傳票。

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